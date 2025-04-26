В годы войны в Новосибирск эвакуировали тысячи шедевров мировой культуры

«Театр стал хранилищем культурных ценностей»

Как бы прагматично это не звучало, но Великая Отечественная война сыграла важную роль в развитии культуры Новосибирска и в жизни культурного символа столицы Сибири — Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). В самые страшные и самые кровопролитные для нашей страны годы был заложен мощнейший фундамент, благодаря которому современный Новосибирск претендует на звание третьей культурной столицы России.

— Уже в 1940 году уникальное архитектурное сооружение было почти завершено, но все еще продолжались отделочные работы внутри здания и на сценическом комплексе. Было закончено живописное оформление большого зала и зрительских фойе, в зале были установлены кресла, копии античных статуй заняли свои постаменты в галерее Большого зала. Открытие театра было запланировано на август 1941 года. Но эти планы не осуществились — зданию была отведена совсем другая, невероятно значимая роль, — рассказала Infopro54 пресс-секретарь Новосибирского театра оперы и балета Марина Иванова.

Еще в 30-е годы правительство СССР составило подробный план эвакуации культурного достояния огромной страны. В документе были перечислены все музеи, обязанные эвакуировать свои фонды в случае войны. В числе прочих учреждений в список входили Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ имени А.С. Пушкина).

С началом Великой Отечественной войны началась самая масштабная в истории мировой культуры эвакуация музейных фондов. Сокровища Эрмитажа отправились в Свердловск, бесценные экспонаты из Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств, Музея восточных культур, Государственная коллекция музыкальных инструментов — в Новосибирск. В первую очередь из Третьяковской галереи были эвакуированы более 12 тысяч наиболее ценных произведений, включая живопись, графику и скульптуру.

В конце июля 1941 года в Новосибирск прибыл первый «музейный эшелон» из 17 вагонов, на нем были вывезены 235 замаркированных и опломбированных ящиков с экспонатами Третьяковской галереи и еще 603 ящика из собраний других музеев. Музейные фонды разместили в здании Оперного театра, преобразовав их в филиал Государственной Третьяковской галереи, который возглавил Александр Иванович Замошкин, директор Третьяковки.

— В декабре 1941 года прибыл еще один эшелон, содержавший художественные ценности из дворцов-музеев Ленинградской области, экспонаты Артиллерийского исторического музея, архив Пушкинского дома, — поясняет Марина Иванова.

Эвакуировали в Сибирь экспонаты из Смоленского и Сумского художественных музеев. Коллекции Горьковского художественного музея и Харьковской картинной галереи имени Шевченко тоже было решено хранить в Новосибирске.

Подвиг хранителей

Сотрудники музеев постоянно находились рядом со своими экспонатами, семьи хранителей жили непосредственно в здании театра. Повезло тем, кто приехали первыми — их разместили в помещениях на третьем этаже театра. Остальным пришлось обустраивать свой быт в сыром и холодном подвале.

Большинство музейных работников эвакуировали экстренно и в обстановке строжайшей секретности. Куда направляется эшелон, знали только несколько человек. Никто не мог предположить, что эвакуация затянется на несколько лет, люди не были готовы к сибирским морозам, у многих не было с собой зимней одежды. Сердобольные сибиряки помогали работникам культуры: передавали теплую одежду, валенки, делились продуктами, несмотря на то, что сами горожане жили почти впроголодь.

Новосибирск на тот момент был крупнейшим эвакуационным центром страны. За первые месяцы войны его население выросло почти вдвое. В городе находились и ведущие творческие коллективы СССР: Ленинградская филармония, Александринский театр, джаз-оркестр Леонида Утесова, Театр кукол Сергея Образцова и другие. Людям катастрофически не хватало продовольствия, топлива. Само же здание театра было холодным и не приспособленным для хранения произведений искусства. Руководство музеев непрестанно писало обращения к властям, просило решить эту проблему. В самую холодную зиму 1941-го обком партии принял решение о ежедневном выделении оперному театру 25 тонн угля.

— Что касается режима влажности, который требуется соблюдать при хранении, на первых порах сотрудники музеев поддерживали его подручными средствами: увлажняли воздух паром, развешивали мокрые ткани, ставили ведра с водой, — продолжает Марина Иванова.

Музейщики ощущали на себе все лишения военного времени: бытовые неудобства, нехватку продовольствия. Ближе к лету 1942-го желающим выделили небольшие земельные наделы, где они смогли организовать огороды.

Чтобы обеспечить сохранность экспонатов, сотрудники музеев вели круглосуточное дежурство. 27 человек сменяли друг друга каждые 24 часа. Кроме них в здании театра постоянно дежурила пожарная и милицейская охрана.

К 1943 году хранение осуществлялось на всех этажах здания Новосибирского театра оперы и балета. Реставраторы тщательно следили за состоянием сохранности коллекций.

В 1942 году было принято решение о начале выставочной деятельности. В годы суровых испытаний и лишений сибиряки получили возможность прикоснуться к прекрасному и вечному. Первая выставка состоялась уже в январе 1942-го в Окружном доме Красной армии, а самая масштабная выставка «Русское реалистическое искусство XIII‒XIX веков» была организована в декабре 1942 года в фойе театра на втором этаже, и ее посетили более 21 тысячи зрителей.

В общей сложности в годы войны в Новосибирске состоялись более 20 выставок различной тематики.

«Для консервации потребовались продукты, которые были на вес золота»

Наряду с хранением музейных экспонатов велась и реставрационная деятельность. Мастерская разместилась на втором этаже театра. Особенно сложной задачей для реставраторов стала консервация поступившей из зоны боевых действий панорамы Ф.А. Рубо «Оборона Севастополя».

— В 1942 году в театр привезли фрагменты легендарной панорамы. В результате прямого попадания немецкой бомбы здание было разрушено, начался пожар. Героическими усилиями краснофлотцев и командиров часть картины удалось спасти. Фрагменты, содержащие ключевые батальные сцены — около двух третей панорамы — вынесли из горящего здания, — рассказывает Марина Иванова.

Их морем отправили в Новороссийск, но по дороге судно подверглось вражескому налету, в результате в трюмы полузатопленного судна попала морская вода. Поврежденные огнем и соленой водой фрагменты панорамы после долгого путешествия прибыли в Новосибирск. Реставраторы Третьяковской галереи сделали все возможное, чтобы сохранить историческое произведение.

— Для консервации панорамы потребовались продукты, которые тогда были на вес золота: мед, яйца, льняное масло, рыбный клей. Все это, несмотря на острую нехватку продовольствия, город предоставил специалистам в нужном количестве. Опытные реставраторы Третьяковской галереи очистили холсты от грязи и пыли, после закрепили красочный слой медом, смешанным с рыбьим клеем, — резюмирует Марина Иванова

В 1944 году спасенные фрагменты панорамы были вывезены в Москву вместе с фондами Третьяковской галереи, а в Севастополь воссозданная панорама вернулась в 1954-м.

Позже, осенью 1944-го, после реэвакуации, когда фонды музеев вернулись в Москву и Ленинград, сохранность коллекций оценили очень высоко.

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