Новосибирские работодатели рассказали, как проверяют кандидатов при найме

Любой работодатель хочет иметь в коллективе благонадёжных сотрудников. Чтобы определить профпригодность и лояльность кандидатов, зачастую проводятся проверки службой безопасности, сообщили в hh.ru.

Документы и просрочки по кредитам

В первую очередь будущий работодатель проверяет сведения с предыдущих мест работы, административных правонарушений, подлинность паспорта, ИНН, диплома. Иногда запрашивается справки об отсутствии судимости (Если человек ранее совершил преступление, а судимость еще не снята или не погашена, он не может работать по ряду специальностей. Это актуально для учителей, преподавателей, медиков, водителей, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих.

Также могут изучить финансовое положение: кредиты, штрафы, наличие статуса самозанятого, а еще наличие связей с конкурентами.

Состав семьи и личные отношения

Иногда будущий работодатель запрашивают информацию о семье, дружеских или романтических отношениях. Однако, согласно статье 24 Конституции РФ, «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». Данные о дружбе или романтических отношениях с кем-то из сотрудников компании — попытка вмешательства в частную жизнь, человек имеет право этим не делиться.

Социальные сети

Аккаунт в социальных сетях может дать много информации о кандидате. Основная цель, которую преследует работодатель при проверке личных страниц потенциальных кандидатов — оценить адекватность человека. Например, информативными являются тематика и тональность публикаций. Радикальные высказывания на острые темы, кадры с бурных вечеринок, откровенные фото могут повлиять на решение работодателя.

Полиграф

Закон РФ не запрещает работодателям использовать полиграф для проверки кандидатов и действующих работников. Его чаще всего применяют госорганы, банки или организации, в которых предполагается работа с коммерческой тайной.

Служба безопасности обязана прислать кандидату вопросы до начала проверки, и они не должны выходить за рамки профессиональной деятельности. Например, нельзя спрашивать о вероисповедании, состоянии здоровья, политических взглядах человека. Перед проверкой у кандидата необходимо взять письменное согласие на беседу с подключением детектора лжи, а также согласие на обработку персональных данных.

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