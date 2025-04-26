Рекламодателям

Новосибирские работодатели рассказали, как проверяют кандидатов при найме

  • 26/04/2025, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирские работодатели рассказали, как проверяют кандидатов при найме
Служба безопасности оценивает как моральные, так и профессиональные качества соискателей

Любой работодатель хочет иметь в коллективе благонадёжных сотрудников. Чтобы определить профпригодность и лояльность кандидатов, зачастую проводятся проверки службой безопасности, сообщили в hh.ru.

Документы и просрочки по кредитам

В первую очередь будущий работодатель проверяет сведения с предыдущих мест работы, административных правонарушений, подлинность паспорта, ИНН, диплома. Иногда запрашивается справки об отсутствии судимости (Если человек ранее совершил преступление, а судимость еще не снята или не погашена, он не может работать по ряду специальностей. Это актуально для учителей, преподавателей, медиков, водителей, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих.

Также могут изучить финансовое положение: кредиты, штрафы, наличие статуса самозанятого, а еще наличие связей с конкурентами.

Состав семьи и личные отношения

Иногда будущий работодатель запрашивают информацию о семье, дружеских или романтических отношениях. Однако, согласно статье 24 Конституции РФ, «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». Данные о дружбе или романтических отношениях с кем-то из сотрудников компании — попытка вмешательства в частную жизнь, человек имеет право этим не делиться.

 Социальные сети

Аккаунт в социальных сетях может дать много информации о кандидате. Основная цель, которую преследует работодатель при проверке личных страниц потенциальных кандидатов — оценить адекватность человека. Например, информативными являются тематика и тональность публикаций. Радикальные высказывания на острые темы, кадры с бурных вечеринок, откровенные фото могут повлиять на решение работодателя.

Полиграф

Закон РФ не запрещает работодателям использовать полиграф для проверки кандидатов и действующих работников. Его чаще всего применяют госорганы, банки или организации, в которых предполагается работа с коммерческой тайной.

Служба безопасности обязана прислать кандидату вопросы до начала проверки, и они не должны выходить за рамки профессиональной деятельности. Например, нельзя спрашивать о вероисповедании, состоянии здоровья, политических взглядах человека. Перед проверкой у кандидата необходимо взять письменное согласие на беседу с подключением детектора лжи, а также согласие на обработку персональных данных.

Ранее редакция сообщала, что исследование, проведённое компанией HONOR, показало, что большинство россиян активно применяют искусственный интеллект (AI) в своей работе, считая его эффективным инструментом для повышения производительности.

Источник фото: freepik.com, автор- ijeab

252

Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : бизнес


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Калтыгин, GR-эксперт, ассистент кафедры политологии ИФП НГУ

Антон Калтыгин: GR — не про взятки, а про поиск совпадающих интересов

Попытка решить вопрос с органами власти через деньги — это путь в никуда
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Первоначальный взнос на ипотеку в Новосибирске достиг 67%
26/04/25 16:30
Недвижимость Общество
В 2025 году новосибирцы оформили по гаражной амнистии 275 зданий
26/04/25 15:30
Недвижимость
Новосибирские работодатели рассказали, как проверяют кандидатов при найме
26/04/25 14:30
ПроБизнес
В годы войны в Новосибирск эвакуировали тысячи шедевров мировой культуры
26/04/25 13:30
Город История Культура Общество
Suzuki отзывает тысячи машин в России из-за дефекта тормозов
26/04/25 12:30
На торги выставлена квартира Евгения Покушалова в Академгородке
26/04/25 11:30
Недвижимость Право&Порядок
В Новосибирской области резко вырос спрос на мясо
26/04/25 10:30
Бизнес Общество
В Новосибирске досрочно включили городские фонтаны
26/04/25 9:30
Общество
На 9 мая в Новосибирске прозвучит праздничный салют
25/04/25 19:00
Общество
Губернатор Андрей Травников наградил лучших педагогов Новосибирской области
25/04/25 18:25
Власть
Большинство действующих новосибирских депутатов заявились на праймериз
25/04/25 18:00
Власть Общество
Восемь лет колонии получил замдиректора заказника «Кирзинский» под Новосибирском
25/04/25 17:40
Право&Порядок
Новосибирцы опасаются исчезновения сквера «Водник»
25/04/25 17:00
Общество
Директора искитимской теплоснабжающей организации отправили в СИЗО
25/04/25 16:30
Бизнес Право&Порядок
Интересные места в Новосибирске туристам подскажет бесплатный электронный гид
25/04/25 16:15
Технологии
Новосибирск примет эстафету акции «Георгиевская ленточка»
25/04/25 16:00
Общество
Эксперты банка определили самые «экстравертные» и «интровертные» регионы
25/04/25 15:40
Финансы
Ребенку с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение
25/04/25 15:15
Общество
Для граждан Украины открыли дополнительные окна в миграционных центрах России
25/04/25 15:00
Общество Право&Порядок
Прорывная пятилетка: депутаты Заельцовского района отчитались о проделанной работе
25/04/25 14:45
Власть
Популярное
Новосибирский эпидимиолог рассказал, какие заболевания могут вызывать кашель с кровью
25/04/25 13:30
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
24/04/25 17:45
Нижегородцы рискуют заразиться сибирской язвой от скелетов у водохранилища
23/04/25 18:45
Новосибирцам советуют приезжать на дачу с масками и перчатками
23/04/25 14:30
Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют
11/04/25 16:30
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
25/04/25 10:16
Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области
24/04/25 9:25
Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам
22/04/25 9:10
Новосибирские энергетики поддержали научно-практическую конференцию
18/04/25 9:30
Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов
16/04/25 9:10
Банк Уралсиб в Кузбассе стал участником молодежного марафона по кибербезопасности
15/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска