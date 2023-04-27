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Дело главы Сузунского района передано в суд

  • 27/04/2023, 12:44
Автор:
Некрасова
Бывшей чиновнице и её супругу инкриминируют ущерб государству на общую сумму более 8 млн рублей.

В Сузунский районный суд направлены материалы  уголовного дела в отношении бывшей главы района Лилии Некрасовой и её родственника. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Как напоминают в ведомстве, по версии следствия дела о мошенничестве бывшая чиновница фиктивно трудоустроила супруга в структуру муниципальной власти. В результате государство понесло убытки на сумму около 800 тысяч рублей.

Второе уголовное дело в отношении Лилии Некрасовой было возбуждено по статье «превышение должностных полномочий».

Глава муниципального образования, достоверно зная о нарушении требований ГОСТ и СП при возведении каркаса здания очистных сооружений в р.п. Сузун, превысив свои полномочия, дала поручение продолжить строительство, принять и оплатить работы, сообщают в прокуратуре Новосибирской области. В результате ее преступных действий конструкция здания обрушилась, что повлекло существенное нарушение интересов общества и государства, а также ущерб на сумму 7,8 млн. руб.

Напомним, что уголовное дело в отношении Лилии Некрасовой было возбуждено в октябре прошлого года. Вскоре Некрасова и её супруг решением суда были помещены под стражу.

В начале февраля была сформирована конкурсная комиссия по выборам нового главы Сузунского района. В середине апреля по результатам конкурсных процедур эту должность занял Вячеслав Горшков, до этого работавший первым заместителем главы района.

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы Кранозёрского района Сергея Блинова. Ему вменяют предоставление местной многодетной семье жилья, не соответствующего нормативным требованиям. В то же время, как сообщала бывшая собственница жилья в комментарии редакции Infopro54, претензии правоохранителей и новой хозяйки дома к состоянию жилого помещения, мягко говоря, преувеличены.

 

Ранее редакция сообщала о начале судебного разбирательства по делу главы Центрального округа Новосибирска.

Фото с сайта администрации Сузунского района

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Сузунский район Новосибирская область

Теги : уголовное дело чиновник превышение должностных полномочий Лилия Некрасова


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