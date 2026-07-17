Аренду машин и автодомов назвали будущим для туризма в Сибири

На круглом столе «Тренды туризма 2026: автотуризм» в рамках форума «Дикоросы» представители отрасли обсудили перспективы развития автомобильного туризма в Сибири. Одним из главных трендов назвали аренду автомобилей и автодомов, а также развитие мультимодальных путешествий — когда турист прилетает на самолете или приезжает на поезде, а затем берет машину в аренду для дальнейшего передвижения. Infopro54 приводит экспертные оценки перспектив автотуризма.

Для развития автотуризма необходим системный подход к придорожному сервису. Сейчас в России пытаются выстроить сеть стандартизированных точек обслуживания вдоль федеральных и региональных трасс. Проект объединяет владельцев земель, производителей туристической продукции и операторов готового бизнеса, а также помогает предпринимателям получать государственную поддержку.

— Мы объединили большой банк земель под объекты придорожного сервиса, собираем информацию с муниципалитетов о наличии коммуникаций. У нас более 60 компаний-лидеров, которые рассматривают выход на дороги для развития. Мы строим единую сеть стандартизированных точек придорожного сервиса через объединение всех игроков и государственных органов, которые выделяют меры поддержки. Как ассоциация, мы помогаем подать документы правильно, оформить, получить необходимые письма поддержки для того, чтобы люди могли получить грант или субсидию. Вся концепция построена на модульной системе, что не требует длительных сроков возведения. Плюс это единый бренд и единая маркетинговая поддержка, которая снимает финансовое бремя с каждого участника, — сказал президент Международной ассоциации развития предпринимательства и делового туризма Сергей Антонов.

Развитие отрасли сдерживает не только нехватка сервисов, но и разобщенность ведомств, отвечающих за дороги и туризм, считают участники рынка. В результате автотурист, проезжая из точки А в точку Б, сталкивается с разнородными стандартами и отсутствием единой системы обслуживания.

— Для того чтобы не сдерживать развитие целой отрасли, предлагается создание единого оператора, единого окна, единой платформы. В режиме единого окна можно организовать межведомственное взаимодействие, проводить аудит и мониторинг, помогать тем, кто отвечает за дорогу и тем, кто отвечает за туризм, услышать друг друга. Это очень важно, и я уверен, что такая площадка его обеспечит. Дорогу я сравниваю с электрической сетью: у нее есть своя мощность, свой предел, и для того чтобы к ней присоединиться, нужен адаптер. В качестве такого адаптера я вижу единое окно, которое позволит корректно подключать новые объекты придорожного сервиса, — сказал директор по отраслевым программам АО «АВТОВАЗ» Юрий Лахин.

Эксперты подчеркивают, что жители России путешествуют не только на собственных машинах, но и на арендованных автомобилях и автодомах. Растущий интерес к таким услугам подтвердил представитель арендной компании, чей парк насчитывает более 2 тысяч машин по всей России — от Владивостока до Калининграда. Он отметил, что в Новосибирске, например, часто заказывают машины для поездок в Горно-Алтайск. По его словам, аренда становится все более и востребованной. особенно у молодого поколения, которое предпочитает не покупать автомобили, а брать их на время.

— Это тренд особенно актуален у молодого поколения. Молодые люди предпочитают не покупать автомобили, а брать их на время. Есть возможность оставить машину в любом городе — клиент может доехать до Владивостока, сесть на самолет и улететь обратно. Такие кейсы уже есть. Число клиентов у нас растет в среднем на 100% каждый год по количеству аренд, — рассказал генеральный директор компания «Билантия» Евгений Мелехин.

При этом эксперты обозначили и проблемы: высокие штрафы для юридических лиц, которые перекладываются на клиентов, отсутствие оборудованных кемпингов с водой и канализацией для автодомов, а также серый рынок аренды, из-за которого туристы боятся брать машины у непроверенных компаний.

Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы» и круглый стол по автотуризму планировались до топливного кризиса. Сейчас, когда в регионах очереди за бензином и неработающие АЗС, развитие автотуризма — вопрос с отложенным сроком.

Ранее редакция рассказывала, что на Алтае автопутешественникам турфирмы начали подвозить топливо.