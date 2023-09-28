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Дилеры предупредили о сокращении ассортимента машин на отечественном авторынке

  • 28/09/2023, 09:41
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Дилеры предупредили о сокращении ассортимента машин на отечественном авторынке
Из-за изменения правил ввоза автомобилей в РФ.

С 1 октября Минпромторг РФ меняет правила параллельного импорта машин и вводит запрет на «серый» ввоз транспортных средств брендов, которые не прекращали официальные поставки в РФ. Теперь авто таких производителей будут представлены исключительно у официальных дилеров, сообщили отечественные автодилеры в беседе с агентством «Автостат».

По словам директора департамента по выкупу компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, новые правила сделают часть брендов недоступными для ввоза большому автомобильному бизнесу, и выбор машин на отечественном рынке будет гораздо меньше.

В частности, из продажи могут уйти целый ряд моделей китайских брендов, официально представленных в России, считает гендиректор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов.

При этом руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев уверен, что изменения не являются такими уж плохими. С российского рынка пропадут не адаптированные для страны модели, и граждане будут защищены от неподходящих для местных условий автомобилей, пояснил он.

Однако эксперты сходятся в одном: правила параллельного импорта автомобилей меняются для защиты интересов китайских производителей. Так, ввезенный по параллельному импорту Geely Monjaro дешевле «официального» на несколько сотен тысяч рублей, поэтому официальные дистрибьюторы много теряют от схем «серого» ввоза, заключил руководитель отдела параллельного импорта сети дилерских центров «Прагматика» Андрей Чекуров.

Ранее редакция сообщала, что с 1 марта 2024 года изменятся правила проведения техосмотра машин.

Фото: freepik.com — freepik 

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Регионы: Россия

Теги : импорт авто изменение правил ввоза автомобилей в РФ авторынок автодилеры авто


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