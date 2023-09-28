Незаконно выписали себе премию главы двух сельсоветов в Новосибирской области

Прокуратура Кочковского района выявила факты незаконной выплаты премий главам Троицкого и Ермаковского сельсоветов района. В сумме они выписали себе премии на сумму около 30 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

— Ими единолично, за рамками имеющихся полномочий, без обсуждения и одобрения на сессии Совета депутатов приняты решения о выплате себе премий, — говорится в ведомстве.

Прокуратура Кочковского района направила в суд иск. Суд поддержал прокуратуру и взыскал в муниципальный бюджет незаконно добытые средства с чиновников.

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