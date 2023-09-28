Судебные приставы опечатали опасные башенные краны на трех объектах в Новосибирске

Судебные приставы-исполнители опечатали башенные краны на трех объектах в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области. Собственник башенных кранов нарушил требования промышленной безопасности.

— Сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора выявили порядка 30 нарушений при эксплуатации производственных кранов, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. Эксперты составили административный протокол, суд вынес решение о приостановлении работы кранов на 90 суток. Для исполнения решения суда, на объекты прибыли судебные приставы, — сообщили в ведомстве.

На башенном кране отсутствуют стояночные противоугонные захваты. В зоне работы крана находятся неисправные стропы, частично отсутствуют перемычки заземления, на рельсовом пути башенного крана сколы рельсов. Эксплуатация при данных нарушениях может привести к аварии или несчастному случаю — указано в судебном документе. Кроме того, не проводилась экспертиза промышленной безопасности башенного крана по истечении срока службы.

Как уточнила судебный пристав-исполнитель подразделения Ольга Рябик, два объекта с кранами находились в Советском районе и использовались для разгрузочных и погрузочных работ, третий — использовался для возведения жилых домов на улице Аэропорт.

— На кране отсутствуют секции на уровне 6-8 этажей, которые необходимо нарастить. На месте судебные приставы опломбировали опасный объект для эксплуатации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что если организация-должник, он же собственник кранов, устранит нарушения в пределах установленного срока и специалисты подтвердят это, тогда запреты будут сняты. Если не успеют устранить в течение 90 суток, тогда срок приостановления будет продлен.

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