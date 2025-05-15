Дилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в России в мае

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич прогнозирует, что продажи новых автомобилей в мае вырастут по сравнению с мартом, но окажутся ниже, чем в апреле. Он ожидает, что за третий месяц весны в стране будет продано 85–90 тысяч легковых автомобилей.

По мнению эксперта, негативные факторы останутся прежними: высокая ключевая ставка, рост депозитов и колебания курса валют. Однако к ним может присоединиться снижение скидок и поддержки от производителей. Это связано с тем, что по многим маркам товаров запасы сокращаются, а продажи автомобилей 2025 года растут.

Спрос может увеличиться из-за ослабления рубля, вызванного геополитическими и другими факторами.

— У нас в «АвтоСпецЦентре» майские праздники прошли динамично, с небольшим ростом продаж к аналогичному периоду апреля (помним про влияние аномальной погоды в начале апреля), — добавил Терлюкевич агентству «АВТОСТАТ».

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский полагает, что в мае из-за почти двухнедельных выходных клиентская активность будет низкой, и поэтому не стоит ожидать высоких продаж.

— Мы ожидаем, что в мае рынок продолжит находиться под воздействием тех же основных факторов: значительные запасы дистрибьюторов и отложенный спрос февраля – марта. При этом количество праздничных дней явно не позволит рынку «долететь» до результата апреля. Полагаю, что рынок достигнет 85 – 90 тысяч новых легковых автомобилей, — комментирует генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей в АГ «Авилон», прогнозирует, что из-за обилия праздничных дней в мае продажи снизятся более чем на 20%, до 75-80 тысяч машин.

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле импорт новых легковых автомобилей в РФ обновил рекорд. Однако завоз машин с пробегом растет более быстрыми темпами.