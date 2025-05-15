В Новосибирске общегородской выпускной проводить не планируют

Меньше чем через неделю в новосибирских школах начнутся последние звонки. Выпускные мероприятия запланированы на 23 июня. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев в прямом эфире программы «Вечерний разговор» на радио «Городская волна».

Это сделано для того, чтобы мероприятия можно было провести не только в школах, но и в удобное для всех время. Родители, дети и учителя смогут выбрать подходящую дату.

— Общегородской выпускной мы в этом году не планируем, понимая ответственность и исходя из позиции безопасности, — пояснил Рамиль Ахметгареев.

В Новосибирске пройдут традиционные встречи, чтобы отметить выпускников, набравших 100 баллов и получивших медали. Золотые медали планируют получить 590 учеников, серебряные — 445.

В этом году из девятых классов выйдут 20 641 ученик, а из одиннадцатых — 8829 человек.

Последний раз общегородской выпускной проходил на Михайловской набережной Новосибирска 23 июня 2023 года. В нём приняли участие около девяти тысяч выпускников 11-х классов городских школ.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость банкета на выпускной начинается от 12 тысяч рублей в Новосибирске. И это только за еду и напитки.