В Новосибирской области избран новый президент федерации футбола

В Новосибирске прошло внеочередное собрание областной федерации футбола. Главным вопросом стало избрание нового главы.

За пост боролись пятеро кандидатов. На встрече присутствовали представители Российского футбольного союза и областного правительства. Каждый кандидат представил свой взгляд на развитие футбола в регионе и предложил конкретные шаги.

После открытого голосования, в котором участвовали 52 члена федерации, Артём Роговский получил большинство голосов — 36. Ранее он занимал пост исполнительного директора этой организации. В ноябре 2015 года Роговский занял должность пресс-секретаря мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В 2019 он получил должность заместителя главы Первомайского района Новосибирска.

Представители РФС поздравили Артёма Роговского с избранием. В знак признания и поддержки они вручили ему футбольный мяч, на котором оставили свои автографы все участники конференции, заинтересованные в развитии футбола в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что «Локомотив» из Новосибирска завоевал Кубок России по волейболу. Матч закончился со счетом 3:2.