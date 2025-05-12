В апреле импорт новых легковых автомобилей в РФ обновил рекорд

В апреле 2025 года Россия приняла 71 тысячу новых легковых автомобилей. Это рекордный показатель за текущий год. В середине весны в страну привезли 33,8 тысячи новых машин, что стало максимальным значением с начала года. До этого больше всего новых авто было ввезено в январе — 31,9 тысячи. Несмотря на рост импорта от месяца к месяцу, апрельский показатель оказался на 42% ниже, чем в апреле 2024 года.

Импорт легковых автомобилей с пробегом также растет. В апреле в РФ ввезли 37,2 тысячи б\у машин – это на 18% больше, чем в прошлом году. Результат стал рекордным в 2025 году. Уже третий месяц подряд объем ввоза подержанных автомобилей превышает импорт новых машин.

В рейтинге марок по импорту новых автомобилей лидирует Geely, а среди подержанных машин самая популярная – Toyota.

В апреле лидерами продаж стали Geely Monjaro и Honda Freed. Среди новых автомобилей чаще всего ввозили машины из Китая (64,7%), Киргизии (12%) и Южной Кореи (9,5%). Интересно, что доля китайских авто уменьшилась по сравнению с мартом, в то время как машины из Киргизии и Кореи стали ввозить чаще.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали рост доли корейских автомобилей благодаря новому бренду KGM, недавно появившемуся на российском рынке.

Подержанные машины ввозят из Японии (48%), Южной Кореи (24,5%) и Китая (11%). За месяц доля японских авто снизилась по сравнению с мартом этого года, в то время как машины из Южной Кореи и Китая стали более популярными.

Ранее редакция сообщала о том, сколько готовы потратить россияне на новый автомобиль. Более трети назвали сумму от 2 до 3 млн рублей.