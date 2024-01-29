Дилеры все чаще отказываются от ремонта китайских авто

Российские автодилеры все чаще сталкиваются с проблемами в обслуживании китайских машин, ввезенных по параллельному импорту, сообщили газете «Известия» в Союзе автосервисов. В частности, это касается таких марок авто, как Geely, Exeed и Li Auto», уточнили эксперты.

Причина в том, что официальное диагностическое оборудование не видит в своей базе машины, которые были выпущены для рынков других стран. Дилеры элементарно не в состоянии подключиться к автомобилю, чтобы осуществить диагностику, разобраться в ошибках и в дальнейшем их устранить.

По словам автоэксперта Егора Васильева, китайские машины хоть и неплохо работают в холода, однако поломки случаются из-за того, что у них не предусмотрена инженерная адаптация как к сильным морозам, так и к резким перепадам температур, которые характерны для зимнего времени на территории России.

Ранее редакция сообщала, что российские власти намерены запретить ввоз по параллельному импорту авто, которые уже официально продаются в нашей стране.