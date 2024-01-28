Грузовик протаранил жилой дом под Новосибирском

Разрушительное ДТП произошло на улице Гоголя, 10 в Искитиме.

Грузовик по непонятным причинам врезался в стену жилого дома. К счастью, все живы.

― Самосвал Sinotruk Howo завалился набок и снёс часть частного дома в на улице Гоголя, ― рассказал подписчик группы АСТ54 в Телеграм-канале.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что огромный автомобиль лежит рядом с разрушенной стеной. Расстояние до проезжей части около 5 метров. Местные жители пожаловались, что по их улице часто на огромной скорости носятся самосвалы.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выехал экипаж ГИБДД.

Ранее редакция сообщала, что на автодороге под Новосибирском водитель врезался в сосну и погиб.