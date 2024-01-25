Власти намерены запретить ввоз по параллельному импорту авто, которые уже официально продаются в РФ

Правила параллельного импорта автомобилей, существующие на сегодняшний день, будут действовать вплоть до 1 февраля текущего года. В случае, если их не пролонгируют, упрощенная схема легализации единичных машин через заключение о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС) прекратит действовать в отношении юрлиц, пишет портал 74.ru.

В то же время издание отмечает, что параллельный импорт физлицам ограничили еще в конце прошлого лета за счет регулировки утильсборов. Согласно правилам, физлицо может ввезти авто по льготной ставке лишь раз в год, если больше — действует коммерческая ставка, которая может превышать и миллион рублей.

Вторым источником авто в Россию по объёмам параллельного импорта после КНР выступает Киргизия. Однако его могут перекрыть, говорит собеседник издания Дмитрий Еременко, представитель ритейла, на такие машины перестанут оформлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Напомним, в конце марта 2022 года российское правительство легализовало параллельный импорт, чтобы граждане могли удовлетворить потребности на зарубежные товары, включая машины.

Между тем, с 1 октября минувшего года правила ввоза иномарок по параллельному импорту были изменены. Так, авто брендов, официально представленных в нашей стране, реально приобрести лишь у официальных дилеров. В итоге доля продаж новых легковых автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, начала уменьшаться.

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