Банный комплекс сгорел за ночь в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска за ночь сгорел банный комплекс «Сибирский характер». Сообщение о пожаре на улице Корчагина, 8/1 поступило около полуночи 28 января.
— На месте работают 42 человека и 11 единиц техники. Пожару присвоен повышенных ранг, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На момент прибытия пожарных из-под крыши бревенчатого здания мансардного типа шел дым. По информации оперативных служб, очагом возгорания стала парилка на 1-м этаже бани. Пламя перешло по деревянным конструкциям и перешло на межэтажные перекрытия, утеплитель и кровлю.
На момент пожара в бане находились 7 человек — они самостоятельно покинули полыхнувшее помещение.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сгорел приют для животных «Хочу жить».
Фото: ГУ МЧС по новосибирской области/паблик АСТ-54 в «ВКонтакте»
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