Директор Аэрокосмического лицея оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Дзержинского района г. Новосибирска Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что на работу в муниципальное учреждение «Аэрокосмический лицей им. Ю.В.Кондратюка» принят бывший федеральный государственный гражданский служащий, работавший ранее в должности начальника отдела организации и осуществления надзора ГУ МВД России в Новосибирской области. В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы.

— По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя организации административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), — уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, прокуратура внесла руководителю учреждения представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое рассмотрено и удовлетворено.

Рассмотрев материалы прокурорской проверки, мировой судья привлек директора к административной ответственности в виде штрафа.

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