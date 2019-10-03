«Новосибирскавтодор» готовится к зимнему сезону

Инвестиционная программа ОАО «Новосибирскавтодор» по приобретению техники и оборудования для ремонта, строительства и обслуживания автомобильных дорог на 2019 год выполнена на 94%. В ближайшее время в филиалы компании поступят новые машины, комплектация которых предназначена для содержания дорог в зимний период, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в нынешнем году бюджет инвестиционной программы по приобретению специальной техники для филиалов «Новосибирскавтодора» составил порядка 300 млн рублей. На эти средства компания укомплектовала собственные ДРСУ 20 новыми дорожно-строительными машинами и 30 единицами специализированного оборудования и механизмов для выполнения сезонных работ, провела модернизацию асфальтобетонных заводов. Кроме этого компания выполнила газификацию Мошковского участка ДРСУ и приобрела оборудование для предстоящей газификации Ордынского участка ДРСУ — это позволит увеличить КПД предприятий и сделать их работу более экологичной. Также в рамках инвестпрограммы был приобретен современный цементобетонный завод ELKOMIX-135 Quick Master для производства пескоцементной смеси на объекте реконструкции автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар».

Завершится инвестиционная программа нынешнего года поставкой четырех новых дорожных комбинированных машин, специально укомплектованных для работ по зимнему содержанию дорог Новосибирской области. В частности, съемным пескосолеразбрасывающим оборудованием для распределения противогололедных материалов, плужным оборудованием, щетками и дополнительной светотехникой, позволяющей проводить работу при сложных погодных условиях. Новая техника до конца октября поступит в Барабинское, Татарское и Обское ДРСУ. Стоимость одной дорожной комбинированной машины подобной спецификации составляет более 7 млн рублей.

По словам генерального директора ОАО «Новосибирскавтодор» Юрия Бондаренко в целом парк современной техники компании для ремонта, строительства и обслуживания дорог составляет более 3 тысяч единиц.

Фото предоставлено пресс-службой компании