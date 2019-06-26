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Возможности виртуального офиса

  • 26/06/2019, 16:59
Какие преимущества для бизнеса можно получить, используя самые современные технологии?

Развитие интернет-пространства дарит безграничные возможности не только для общения в сети, поиска информации и развлечений, но и новые, эффективные технологии организации работы бизнес-процессов. Например, виртуальный офис. 

Первоначальное значение

Термин этот настолько нов, что еще не имеет полностью устоявшегося значения. Иногда им обозначают сервис по предоставлению корпоративных или аутсорсинговых услуг (секретаря, бухгалтера, юриста и т.п.), а также сопутствующие услуги по регистрации и обслуживанию почтового адреса.

Самое современное толкование

Однако чаще под термином “виртуальный офис” подразумевается организация современной высокотехнологичной структуры, позволяющей предоставлять и регулировать доступ к общему центру для обмена, хранения, обработки информации и коллективного взаимодействия. Все, что для этого требуется — наличие у каждого участника персонального компьютера и доступа к интернету. Все остальное будет готов предоставить оператор, предлагающий услугу. (Для примера, можно ознакомиться с таким предложением по ссылке https://topdialog.ru/2019/06/19/uslugi-ot-mtt-obespechat-jekonomiju-na-otkrytii-ofisa-i-privlekut-bolshe-klientov/ )

Достоинства виртуального офиса

Особенно ценно это в случаях, когда надо наладить работу в команде сотрудников с возможностью удаленной работы. Еще таким образом гораздо эффективнее можно управлять сетью филиалов. Также, приобретая услугу “виртуальный офис”, компания получает возможность создать имидж “местной” на региональном рынке, увеличив доверие к своей продукции, но не производя затрат на открытие реального представительства. Либо, наоборот, создать впечатление солидной и успешной, демонстрируя адрес и телефонный номер, принадлежащие крупному бизнес-центру, географически же продолжая располагаться в глубокой  провинции с ее меньшими расходами на помещения и персонал. Наглядно возможности виртуального офиса можно описать следующим образом:

  • сокращение издержек на открытие и содержание офиса
  • возможность перевести персонал на удаленную работу 
  • престижный адрес в дорогом районе для создания имиджа
  • создание эффекта присутствия в регионе

Виртуальный номер

В комплект услуг “виртуальный офис” практически по умолчанию входит такая услуга, как “виртуальный номер”. Собственно, это тот инструмент, который и позволяет создавать имидж “местной” или наоборот “солидной столичной” фирмы (в зависимости от целей и задач, стоящих перед бизнесом) с помощью адреса и телефонного номера. Фактически, можно выбрать себе адрес и телефон не только конкретного города, но и другой страны.

На один номер можно подключить столько каналов, какова потребность вашего бизнеса в данный момент. В дальнейшем можно изменить при необходимости.

Также можно использовать данный вид связи и для внутрикорпоративного общения, для этого резервируются специальные внутренние каналы. Причем это не потребует никаких дополнительных затрат. Фактически даже межрегиональная связь будет бесплатна.

Любые разговоры, внутренние или с внешних звонков,  сохраняются и руководителю будет легко доступна как статистика (время, длительность, география), так и при необходимости запись самих разговоров.

Итак, сформируем наглядный список достоинств “виртуального номера”:

  • телефонный номер выбранной страны и города
  • многоканальность и умная переадресация
  • запись звонков и ведение статистики
  • бесплатная внутрикорпоративная связь

Изображение с сайта pexels.com

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