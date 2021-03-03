Директор коллекторского агентства оштрафован за собственные долги

Неоплаченная госпошлина послужила основанием для привлечения к административной ответственности директора Новосибирской компании по возврату просроченной задолженности. Нарушения выявлены должностным лицом УФССП России по Новосибирской области в ходе проведения проверки отчетности о деятельности организации, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Установлено, что мужчина, являясь генеральным директором компании, включенной в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности имел просроченную задолженность по оплате госпошлины.

— За нарушение пункта 7 части 4 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в отношении директора составлен протокол об административном правонарушении, — говорится в сообщении.

По решению Арбитражного суда Новосибирской области директор компании привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.57 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда решение оставлено без изменения.