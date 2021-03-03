Разработка НГТУ НЭТИ помогла обнаружить медно-порфировые руды в Казахстане

Как сообщает сайт ИРНИТУ, в экспедиции в Казахстан участвовали сотрудник Сибирской школы геонаук Сергей Бухалов, геофизики Михаил Давыденко и Карим Галиев. Оборудование, необходимое для геофизической съемки, группа привезла с собой. Это аппаратно-программный комплекс «МАРС», геофизические косы, вычислительные средства. Для определения аномальных зон и построения 3D-модели геологической среды специалисты применили технологию электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП). Технология разрабатывается в политехе при поддержке ООО «Гелиос» (резидента Сколково). Для обработки результатов геологоразведки использован программный комплекс, который создан в лаборатории «Моделирование и обработка данных наукоемких технологий» НГТУ НЭТИ, сообщили в пресс-службе университета.

Команда из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ является партнером ИРНИТУ по гранту РНФ.