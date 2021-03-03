Таджикистан продвигает своих трудовых мигрантов в Новосибирске

— За время пандемии из России уехали более 200 тысяч граждан Таджикистана. Из-за того, что были закрыты границы, на сезонные работы не приехали около 300-400 тысяч человек. Естественно, это сказалось и на России, и на Таджикистане: у вас в стране сформировалась большая потребность в рабочей силе, перед нами стоит вопрос занятости наших граждан, — сообщил во время пресс-подхода чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в РФ Имомуддин Сатторов.

Он напомнил, что трудовые мигранты работают во многих регионах России, но в первую пятерку территорий, где они наиболее востребованы, входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. В среднем ежегодно на работу в Россию из Таджикистана приезжают около 1 млн трудовых мигрантов.

— У нас большие заявки от российских строительных компаний и промышленности, агропромышленного сектора, где нужны трудовые мигранты, — добавил Сатторов. — Пока у меня около 30 тысяч заявок только от крупнейших компаний. Мы ждем решения России по этому поводу, чтобы планировать, что делать дальше.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что трудовая миграция для города очень важна, особенно в летний период, когда начинаются обширные ремонтные работы, дорожное и жилищное строительство.

— Я недооценивал этот вопрос, пока в прошлом году мы носом не уткнулись в проблему, возникшую из-за пандемии: многие компании в городе почувствовали острый дефицит квалифицированной рабочей силы. Особенно это коснулось компаний строительного сектора, дорожной отрасли, — констатировал мэр.

По словам Имомуддина Сатторова, ситуация с заболеваемостью ковидом в Таджикистане стабильная. Поэтому приезд трудовых мигрантов в Россию не усложнит санитарно-эпидемиологическую обстановку.

— С 11 января у нас не фиксируется ни одного больного коронавирусной инфекцией. Этот факт подтверждают международные организации. Кроме того, мы предложили представителям Роспотребнадзора посетить Таджикистан, чтобы все увидеть воочию. Мы надеемся, что эта ситуация позволит вскоре открыть границы между Таджикистаном и Россией. Наша республика к этому готова, — заявил господин посол.

Он также пояснил, что республика планирует помогать своим гражданам в вакцинации от COVID-19 и прохождении тестов. В ближайшее время в Таджикистан по международным проектам поступят около 2 млн единиц вакцины.