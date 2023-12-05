Директор коммерческой фирмы попал под суд за контрабанду рачков на Алтае

Житель Алтайского края предстанет перед судом за контрабанду стратегически важных водных биоресурсов. На момент совершения преступления мужчина занимал пост директора коммерческой организации г. Барнаула, специализирующейся на добыче и переработке водных биологических ресурсов.

— Житель Барнаула обвиняется в совершении преступления по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе расследования было установлено, что мужчина, достоверно зная, что незаконно добытая партия рачков (цисты артемии) массой 1 тонна, относится к стратегически важному ресурсу и при этом не соответствует предъявляемым экспортным требованиям, предоставил в надзорные органы недостоверные сведения о месте её добыче.

При попытке отправить биоресурсы за границу, обвиняемый был задержан сотрудниками алтайского ФСБ в аэропорту.

— Согласно экспертному заключению, данная партия оценивается в сумму свыше 1,6 млн рублей, — добавили в краевом силовом ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Свою вину в содеянном мужчина не признал.

Справка: цисты артемии (Artemia salina) богаты хитозаном, применяют в качестве органического удобрения для подкормки и защиты растений, используют в качестве подкормки для рыб, а также в косметологии.

Ранее редакция сообщала, что за попытку контрабанды вооружения житель Новосибирска получил более 5 лет условного срока.