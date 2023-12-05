Новосибирская компания построит инжиниринговый центр за 1,25 млрд рублей в Томске

Новосибирская компания ООО «Строительное управление РСТ» победила в тендере на строительство второй очереди инжинирингового центра — «Центра инноваций и технологий». Об этом сообщил заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин. Центр расположен в Особой экономической зоне «Томск».

Всего в тендере приняли участие две компании, но заявка одного из претендентов была отклонена комиссией, как несоответствующая требованиям. Участник попытался оспорить это решение, но УФАС региона его поддержало. Стоимость контракта составит 1,252 млрд рублей. Срок строительства — 27 месяцев с даты заключение договора.

Как уточняет пресс-служба Особой экономической зоны, новосибирская компания построит лабораторный корпус с холодным складом металла и переходом общей площадью около 6,9 тыс. кв. метров. По словам генерального директора ОЭЗ «Томск» Юрия Дроздова, резидентам ОЭЗ не хватает производственных и лабораторных площадей, так как спрос на их продукцию растет.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2006 году, расположена на двух площадках — на Северной в районе Томскнефтехима и на Южной в Академгородке. Направления деятельности резидентов ОЭЗ: IT и электроника, медицина и биотехнологии, приборостроение, производство и инжиниринг, химия и новые материалы.

По данным Seldon.Basis, ООО «Строительное управление РСТ» создано в Новосибирске в 2011 году. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Собственниками компании являются Андрей Калинин и Александр Степанов. Андрей Калинин возглавляет компанию с июля 2023 года. Выручка компании в 2022 году составила 2 млрд рублей (-16%), чистая прибыль — 46,29 млн (+18%). Компания заключила 37 контрактов в качестве поставщика на 19 млрд рублей. Чаще всего контракты заключались c Минстроем Кузбасса. Андрей Калинин также является соучредителем компаний ООО «СЗ «Атмосфера» (50%), ООО «ЗС «Новый квартал» (50%) и ООО СЗ «Програнд» (20%).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют создать Особую экономическую зону. Документы на ее регистрацию регион планирует подать в 2024 году.