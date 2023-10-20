За попытку контрабанды вооружения новосибирец получил более 5 лет условно

Карасукский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор в отношении Уулу Базарбая. Его признали виновным в попытке контрабанды материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения.

— Базарбаев работая в одной из транспортных компаний, пообещал знакомому переместить через границу военное снаряжение: в количестве 3886 предметов, — сообщила пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

Как уточнили в пресс-службе суда, в ходе судебного следствия было установлено, что Базарбай, неофициально работающий в транспортной компании ООО «Караван» в Новосибирске, по просьбе другого лица, находящегося в Реутове Московской области, согласился переместить плащи к общевойсковым защитным костюмам ОП-1М, защитные костюмы Л-1 через государственную границу Российской Федерации в Казахстан. Груз был выявлен пограничным управлением ФСБ на МАПП «Павловка».

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в указанном транспортном средстве были обнаружены и изъяты: плащи к ОЗК ОП-1М в количестве 889 штук, защитные костюмы Л-1 в количестве 154 комплектов, шпеньки к защитным костюмам в количестве 2700 штук, сумки для защитных костюмов в количестве 143 штук, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, — отмечается в сообщении.

Изъятые товары, которые могут быть использованы при создании вооружения, конфискованы.

В судебном заседании Уулу Базарбай вину признал частично. Ему назначили 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

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