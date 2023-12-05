На ЛДС и в Толмачево появились туристические информационные киоски

Туристические интерактивные киоски появились на новой Ледовой арене и в новом терминале аэропорта Толмачево. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

— Инфокиоск поможет туристам сориентироваться во всем многообразии зимнего отдыха в Новосибирской области, — отметила Екатерина Углянская, руководитель Туристско-информационного центра региона.

Подобный киоск поможет узнать все туристические возможности Новосибирской области. А для тех, кто привык изучать все самостоятельно, киоск поможет подобрать прогулочные маршруты и даст информацию о самых популярных достопримечательностях и памятных исторических местах.

Ранее редакция сообщала о том, что сертификаты на детские турпоездки разобрали за 12 часов в Новосибирске.