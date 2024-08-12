Директор компании с мужем «кинула» на 4 млн собственников квартир в Новосибирске

В Новосибирске под суд пошли 39-летняя директор компании-подрядчика и ее 40-летний муж, обвиняемые в мошенничестве с деньгами владельцев квартир.

По данным следствия, в период с октября 2019 года по июнь 2022 года руководитель организации и ее муж заключали договоры подряда по проведению ремонта крыш трех жилых домов на улице Первомайской и Ученической. Однако обязательства по договорам не были исполнены ими в полном объеме.

— В общей сложности они получили от собственников квартир более 4 миллионов рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. В отношении супругов было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На их имущество наложен арест в размере около 3,6 миллионов рублей, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сама аферистка сейчас находится под домашним арестом, ее муж — под подпиской о невыезде. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что супруги продали на 5 млн фиктивную криптовалюту доверчивым жителям Новосибирска. Организатором финансовой пирамиды стал 40-летний мужчина. Являясь руководителем потребительского кооператива, мужчина с августа 2020 года по август 2021 года украл деньги у жителей Новосибирска, привлеченных им в качестве пайщиков. Соучастницей в афере стала его 42-летняя жена.