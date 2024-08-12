Рекламодателям

В Клинике НИИТО Новосибирска нашли признаки преднамеренного банкротства

  • 12/08/2024, 19:29
Автор: Оксана Мочалова
В Клинике НИИТО Новосибирска нашли признаки преднамеренного банкротства
Об этом заявила арбитражный управляющий клиники.

Конкурсный управляющий АНО «Клиника НИИТО» Мария Емельянова разместила заключение о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства компании-должника. Проверка проводилась в период с 1 января 2017 года по 25 мая 2023 года (не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о банкротстве).

Согласно документу, характер хозяйственной деятельности АНО «Клиника НИИТО» изменился с 2018 года.

— В 2018 году произошел рост дебиторской задолженности с 78 млн. руб. на 31.12.2017 до 217 млн. руб. Резкий рост кредиторской и дебиторской задолженности по позициям «Расчеты с покупателями и заказчиками» обусловлен некорректным бухгалтерским учетом в 2018 году — не происходил зачет аванса и исполнения по оказанию медицинских услуг, — говорится в документе.

Конкурсный управляющий Клиники НИИТО подал заявление на возмещение убытков от института

Конкурсный управляющий Клиники НИИТО подал заявление на возмещение убытков

В 2020 году, констатирует Мария Емельянова, ФГБУ «ННИИТО ИМ. Я.Л.  ЦИВЬЯНА» Минздрава России, без каких-либо на то законных оснований, занимает помещения, которые должник АНО «Клиника НИИТО» арендует у ООО «Техинком». По подсчетам управляющего, убытки в виде стоимости арендной платы для должника составили более 33,9 млн рублей. Соответствующее требование предъявлено в суд, отмечает управляющий.

— В хозяйственной деятельности должника и ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» имеются признаки,  присущие разделению центров прибыли и убытков: расходы на оказание услуги несет одно лицо, которое принимает на себя обязательства перед кредиторами; выгоду же от их реализации получает иное лицо, которое не понесло затрат на создание экономического блага, — говорится в заключении.

Совокупный размер стоимости имущества, которое было выведено, списано/утрачено, а также денежных средств, недополученных должником, в период с 2018 года по 2024 год, составляет более 700 миллионов рублей, говорится в документе.

Мария Емельянова считает, что учредитель ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна», осознавая утрату контроля над должником ввиду возбуждения уголовного дела в отношении ряда лиц, которые ранее осуществляли функции управления должником, воспользовавшись ситуацией управленческого кризиса – осуществило действия по:

  • смене руководящего состава;
  • внесению изменений в учредительные документы;
  • захвату материальных активов должника с целью извлечения прибыли;
  • переводу сотрудников из штата должника в штат учредителя;
  • прекращению исполнения обязательств должника, существовавших к моменту смены модели управления;
  • прекращению деятельности прибыльных подразделений должником и продолжение деятельности тех же подразделений — учредителем;
  • прекращению работы по текущей финансово-хозяйственной деятельности, что привело к возникновению банкротства должника.

— Из совокупности изложенных фактов и документов следует, что в действиях ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и лиц, осуществлявших руководство ФГБУ в период 2018-2023 г. имеются признаки преднамеренного банкротства должника, — констатирует арбитражный управляющий.

По разные стороны баррикад: почему разошлись клиники в Новосибирске

По разные стороны баррикад: почему разошлись клиники в Новосибирске

Редакция Infopro54 направила запрос в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» с просьбой прокомментировать заключение. На момент публикации материала, ответ не был получен.

Напомним, АНО «Клиника ННИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт по-прежнему является учредителем клиники, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга.

В мае 2023 года по инициативе ООО «Медицинский интегратор» в клинике была введена процедура конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего были временно возложены на Татьяну Болотову. Она держала курс на прекращение хозяйственной деятельности АНО, сотрудники АНО были уведомлены о предстоящем увольнении.

В июне суд назначил конкурсным управляющим Клиникой арбитражного управляющего Марию Емельянову. После оценки текущего состояния медицинского учреждения она вынесла решение о том, что клиника ННИИТО должна продолжить оказывать медицинские услуги.

31 января 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области принял решение запретить ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и любым третьим лицам самостоятельно или по указанию ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России проводить любые мероприятия по выселению АНО из занимаемых помещений, изымать имущество, которое в них расположено, а также препятствовать доступу АНО в помещение и его работе до вступления в законную силу судебного акта по заявлению о разрешении разногласий, возникших между конкурсным управляющим и кредитором ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, о признании права владения и пользования помещениями общей площадью 5 496,80 кв.м, расположенными на Фрунзе, 19А. Это означает, что АНО «Клиника НИИТО» продолжит работать.

Директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Якова Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин уже неоднократно заявлял о том, что одним из самых оптимальных вариантов разрешения ситуации является объединение юридических лиц.

Ранее редакция сообщала, что с экс-директоров «Клиники НИИТО» хотят взыскать 32 млн рублей. 

 

Источник фото: freepik.com,  автор- freepik

22

Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : Клиника НИИТО банкротство


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Клинике НИИТО Новосибирска нашли признаки преднамеренного банкротства
12/08/24 19:29
Бизнес Медицина
В 2024 году проведено 33 рейда на нелегальных АЗС в Новосибирске
12/08/24 19:09
Право&Порядок
В Новосибирске мужчина пострадал из-за тёщи, которую хотели убить заточкой
12/08/24 18:30
Происшествия
Акционера «Ангиолайна» оставили под домашним арестом
12/08/24 18:10
Бизнес Право&Порядок
Прямые рейсы из Новосибирска на Хайнань запускает авиакомпания «Аэрофлот»
12/08/24 17:51
Общество Транспорт Туризм
За полгода изъято 278 килограмм насвая в Толмачево
12/08/24 17:30
Общество
Александра Зырянова вновь оставили в СИЗО в Новосибирске
12/08/24 17:15
Право&Порядок
Мэрия Новосибирска нашла приемника Хорошунову в прокуратуре
12/08/24 17:15
Власть Отставки и назначения
Более 70% жителей Новосибирска приверженцы ЗОЖ
12/08/24 17:00
Общество
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с горячей водой в поселке под Новосибирском
12/08/24 16:30
Право&Порядок
Конфискованный у жителя Новосибирска внедорожник продадут или отправят на СВО
12/08/24 16:00
Право&Порядок
Суд оставил под стражей водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину в Новосибирске
12/08/24 15:45
Право&Порядок
Застройщикам Новосибирска пока не стоит рассчитывать на дополнительную помощь государства
12/08/24 15:30
Бизнес Недвижимость
Воду с превышением мышьяка пили жители села под Новосибирском
12/08/24 15:00
Право&Порядок
С острова Саранок спасли двух мужчин в Новосибирске
12/08/24 15:00
Общество
В октябре «Радость» вернётся на улицу Маркса в Омске
12/08/24 14:55
Общество
На заводе в Бердске лопнул баллон с аммиаком — 100 человек эвакуировали
12/08/24 14:27
Происшествия
Из Минска в Новосибирск прибыли три новых трамвая
12/08/24 14:00
Город
Цена за квадрат недвижимости в Новосибирске перешагнула 700 тысяч рублей
12/08/24 13:30
Бизнес Недвижимость
Три человека пострадали в лобовом ДТП на Большевистской в Новосибирске
12/08/24 13:00
Происшествия
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка
12/08/24 10:58
Какой банк выплачивает клиентам кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
12/08/24 7:00
Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей
9/08/24 14:34
Спрос на вклады в Сбере среди сибиряков вырос на 28% за неделю
9/08/24 12:41
Средняя мощность присоединения к электросетям объектов жилищного строительства выросла на 30%
9/08/24 9:00
Новые тренды и условия ИЖС обсудили застройщики на круглом столе со Сбером
8/08/24 11:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска