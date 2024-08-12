В Клинике НИИТО Новосибирска нашли признаки преднамеренного банкротства

Конкурсный управляющий АНО «Клиника НИИТО» Мария Емельянова разместила заключение о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства компании-должника. Проверка проводилась в период с 1 января 2017 года по 25 мая 2023 года (не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о банкротстве).

Согласно документу, характер хозяйственной деятельности АНО «Клиника НИИТО» изменился с 2018 года.

— В 2018 году произошел рост дебиторской задолженности с 78 млн. руб. на 31.12.2017 до 217 млн. руб. Резкий рост кредиторской и дебиторской задолженности по позициям «Расчеты с покупателями и заказчиками» обусловлен некорректным бухгалтерским учетом в 2018 году — не происходил зачет аванса и исполнения по оказанию медицинских услуг, — говорится в документе.

— В хозяйственной деятельности должника и ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» имеются признаки, присущие разделению центров прибыли и убытков: расходы на оказание услуги несет одно лицо, которое принимает на себя обязательства перед кредиторами; выгоду же от их реализации получает иное лицо, которое не понесло затрат на создание экономического блага, — говорится в заключении.

В 2020 году, констатирует Мария Емельянова, ФГБУ «ННИИТО ИМ. Я.Л. ЦИВЬЯНА» Минздрава России, без каких-либо на то законных оснований, занимает помещения, которые должник АНО «Клиника НИИТО» арендует у ООО «Техинком». По подсчетам управляющего, убытки в виде стоимости арендной платы для должника составили более 33,9 млн рублей. Соответствующее требование предъявлено в суд, отмечает управляющий.

Совокупный размер стоимости имущества, которое было выведено, списано/утрачено, а также денежных средств, недополученных должником, в период с 2018 года по 2024 год, составляет более 700 миллионов рублей, говорится в документе.

Мария Емельянова считает, что учредитель ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна», осознавая утрату контроля над должником ввиду возбуждения уголовного дела в отношении ряда лиц, которые ранее осуществляли функции управления должником, воспользовавшись ситуацией управленческого кризиса – осуществило действия по:

смене руководящего состава;

внесению изменений в учредительные документы;

захвату материальных активов должника с целью извлечения прибыли;

переводу сотрудников из штата должника в штат учредителя;

прекращению исполнения обязательств должника, существовавших к моменту смены модели управления;

прекращению деятельности прибыльных подразделений должником и продолжение деятельности тех же подразделений — учредителем;

прекращению работы по текущей финансово-хозяйственной деятельности, что привело к возникновению банкротства должника.

— Из совокупности изложенных фактов и документов следует, что в действиях ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и лиц, осуществлявших руководство ФГБУ в период 2018-2023 г. имеются признаки преднамеренного банкротства должника, — констатирует арбитражный управляющий.

Редакция Infopro54 направила запрос в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» с просьбой прокомментировать заключение. На момент публикации материала, ответ не был получен.

Напомним, АНО «Клиника ННИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт по-прежнему является учредителем клиники, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга.

В мае 2023 года по инициативе ООО «Медицинский интегратор» в клинике была введена процедура конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего были временно возложены на Татьяну Болотову. Она держала курс на прекращение хозяйственной деятельности АНО, сотрудники АНО были уведомлены о предстоящем увольнении.

В июне суд назначил конкурсным управляющим Клиникой арбитражного управляющего Марию Емельянову. После оценки текущего состояния медицинского учреждения она вынесла решение о том, что клиника ННИИТО должна продолжить оказывать медицинские услуги.

31 января 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области принял решение запретить ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и любым третьим лицам самостоятельно или по указанию ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России проводить любые мероприятия по выселению АНО из занимаемых помещений, изымать имущество, которое в них расположено, а также препятствовать доступу АНО в помещение и его работе до вступления в законную силу судебного акта по заявлению о разрешении разногласий, возникших между конкурсным управляющим и кредитором ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, о признании права владения и пользования помещениями общей площадью 5 496,80 кв.м, расположенными на Фрунзе, 19А. Это означает, что АНО «Клиника НИИТО» продолжит работать.

Директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Якова Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин уже неоднократно заявлял о том, что одним из самых оптимальных вариантов разрешения ситуации является объединение юридических лиц.

Ранее редакция сообщала, что с экс-директоров «Клиники НИИТО» хотят взыскать 32 млн рублей.