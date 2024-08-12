В Клинике НИИТО Новосибирска нашли признаки преднамеренного банкротства

Конкурсный управляющий АНО «Клиника НИИТО» Мария Емельянова разместила заключение о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства компании-должника. Проверка проводилась в период с 1 января 2017 года по 25 мая 2023 года (не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о банкротстве).
Согласно документу, характер хозяйственной деятельности АНО «Клиника НИИТО» изменился с 2018 года.
— В 2018 году произошел рост дебиторской задолженности с 78 млн. руб. на 31.12.2017 до 217 млн. руб. Резкий рост кредиторской и дебиторской задолженности по позициям «Расчеты с покупателями и заказчиками» обусловлен некорректным бухгалтерским учетом в 2018 году — не происходил зачет аванса и исполнения по оказанию медицинских услуг, — говорится в документе.
— В хозяйственной деятельности должника и ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» имеются признаки, присущие разделению центров прибыли и убытков: расходы на оказание услуги несет одно лицо, которое принимает на себя обязательства перед кредиторами; выгоду же от их реализации получает иное лицо, которое не понесло затрат на создание экономического блага, — говорится в заключении.
Совокупный размер стоимости имущества, которое было выведено, списано/утрачено, а также денежных средств, недополученных должником, в период с 2018 года по 2024 год, составляет более 700 миллионов рублей, говорится в документе.
Мария Емельянова считает, что учредитель ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна», осознавая утрату контроля над должником ввиду возбуждения уголовного дела в отношении ряда лиц, которые ранее осуществляли функции управления должником, воспользовавшись ситуацией управленческого кризиса – осуществило действия по:
— Из совокупности изложенных фактов и документов следует, что в действиях ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и лиц, осуществлявших руководство ФГБУ в период 2018-2023 г. имеются признаки преднамеренного банкротства должника, — констатирует арбитражный управляющий.
Напомним, АНО «Клиника ННИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт по-прежнему является учредителем клиники, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга.
В мае 2023 года по инициативе ООО «Медицинский интегратор» в клинике была введена процедура конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего были временно возложены на Татьяну Болотову. Она держала курс на прекращение хозяйственной деятельности АНО, сотрудники АНО были уведомлены о предстоящем увольнении.
В июне суд назначил конкурсным управляющим Клиникой арбитражного управляющего Марию Емельянову. После оценки текущего состояния медицинского учреждения она вынесла решение о том, что клиника ННИИТО должна продолжить оказывать медицинские услуги.
31 января 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области принял решение запретить ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и любым третьим лицам самостоятельно или по указанию ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России проводить любые мероприятия по выселению АНО из занимаемых помещений, изымать имущество, которое в них расположено, а также препятствовать доступу АНО в помещение и его работе до вступления в законную силу судебного акта по заявлению о разрешении разногласий, возникших между конкурсным управляющим и кредитором ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, о признании права владения и пользования помещениями общей площадью 5 496,80 кв.м, расположенными на Фрунзе, 19А. Это означает, что АНО «Клиника НИИТО» продолжит работать.
Директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Якова Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин уже неоднократно заявлял о том, что одним из самых оптимальных вариантов разрешения ситуации является объединение юридических лиц.
Ранее редакция сообщала, что с экс-директоров «Клиники НИИТО» хотят взыскать 32 млн рублей.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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