Супруги продали на 5 млн фиктивную криптовалюту доверчивым жителям Новосибирска

В Новосибирске полицейские задержали супругов, подозреваемых в совершении мошенничества под предлогом инвестирования в криптовалюту.

Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД установили, что организатором финансовой пирамиды стал 40-летний мужчина. Являясь руководителем потребительского кооператива, мужчина с августа 2020 года по август 2021 года украл деньги у жителей Новосибирска, привлеченных им в качестве пайщиков. Соучастницей в афере стала его 42-летняя жена. Под предлогом получения прибыли от размещения криптовалюты на биржевых платформах, парочка пригласила людей принять участие в социальной программе кооператива, а затем получали от граждан денежные средства в обмен на фиктивную криптовалюту.

— Для вовлечения в члены кооперативов наибольшего числа граждан на различных площадках была размещена реклама деятельности кооператива, а также проводились специальные презентации. Граждане, узнав о возможности получения дохода, регистрировали на сайте компании личные кабинеты, а затем самостоятельно на специальных платформах приобретали у организации криптовалюту, которая перестала существовать еще в 2015 году, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В дальнейшем супруги не вернули деньги участникам кооператива, а потратили их на себя любимых. Обманным путем у жителей региона, поддавшихся соблазну аферистов, было похищено более 5 миллионов рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Организатора финансовой пирамиды суд отправил в СИЗО, его супруга находится под домашним арестом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полицейские пресекли деятельность майнинговой фермы, которая была незаконно подключена к электросетям. Организовал незаконный бизнес 63-летний житель сибирской столицы.