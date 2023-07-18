Локомотив экономики – работы журналистов о горнодобывающей отрасли принимаются в номинацию «Горный ПРОфиль» конкурса «Сибирь.ПРО»

Угледобывающая отрасль продолжает стабильно развиваться и остаётся одним из локомотивов экономики государства. Целый ряд смежных отраслей – транспорт, строительство и другие – обеспечивают более 500 тысяч рабочих мест в России.

«Сегодня в центре внимания – формирование технологического суверенитета отрасли, активное внедрение инновационных сберегающих технологий и цифровых решений, снижающих воздействие на окружающую среду. Безусловным приоритетом остаётся социальная ответственность горнодобывающих компаний – поддержка трудовых коллективов, создание достойных, безопасных условий для работы и жизни шахтёров, а также их семей», – убеждён полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

На территории Сибири сосредоточены 80% общероссийских запасов угля. В рамках Программы развития угольной промышленности России до 2035 года продолжается развитие традиционных центров угледобычи, в том числе Кузнецкого угольного бассейна в Кемеровской области, самого крупного в России, и освоение новых перспективных месторождений в Республиках Тыве и Хакасии, а также в Красноярском крае. Стремительными темпами идёт строительство сопутствующей инфраструктуры – железных дорог, логистических центров и обогатительных фабрик.

В Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» трудовым подвигам шахтеров посвящена номинация «Горный ПРОфиль», учрежденная партнером проекта ООО «УК «ЭЛСИ».

«Угольная промышленность – это целый мир, который не ограничен статическими показателями добычи, вскрыши и отгрузки. Это и современные технологии, и амбициозные проекты по развитию производственной и логистической инфраструктуры, и социальная составляющая, и рекордные достижения, и уникальные судьбы горняков. В нашей номинации мы ждем яркие, креативные материалы, которые подсветят разные грани работы добывающих предприятий и расскажут о современном этапе развития одной из ключевых отраслей экономики», — отмечает Анастасия Харитонова, руководитель пресс- службы ООО «УК «ЭЛСИ».

ЭЛСИ входит в тройку лидеров по добыче и транспортировке угля в стране. Активы компании расположены в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском краях, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В сибирских регионах ЭЛСИ представлена компаниями АО «Разрез Колыванский», ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Разрез Верхнетешский».

ЭЛСИ реализует ряд социальных программ для улучшения качества жизни людей в регионах своего присутствия. В Новосибирской области компания третий год подряд проводит грантовый конкурс «Регион возможностей», в Кузбассе активно реализует программу поддержки коренного малочисленного народа — шорцев. Построены детские и спортивные площадки, открыта шорская этнодеревня, при поддержке компании проводятся национальные праздники, в партнерстве с организацией «Ассоциация шорского народа «Шория» изданы три учебника шорского языка, готовится к выпуску четвертый.

Победа в номинации «Горный ПРОфиль» присуждается за материал или серию материалов о развитии горнодобывающей отрасли в Сибирском федеральном округе. К рассмотрению принимаются работы, посвященные деятельности современных угледобывающих предприятий, внедрению на производствах высокотехнологичных разработок и инновационных проектов, созданию новых рабочих мест. Также к участию допускаются работы журналистов о тружениках угольной промышленности, их достижениях и вкладе в экономическое развитие регионов Сибири.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» текущего года участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.