Директор новосибирского батутного центра ответит в суде за травмы более 60 детей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя батутного центра в Дзержинском районе. Сибирячке инкриминируют статью “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”.

— Установлено, что в период с 2019 года про 2022 год обвиняемая организовала батутный центр. С целью получения коммерческой прибыли посредством оказания платных услуг по проведению занятий по прыжкам на батуте, женщина привлекла к оказанию услуг инструкторов, не имеющих соответствующей спортивной и профессиональной квалификации, имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, кроме того использовала оборудование, не предназначенное для развлекательных услуг, — прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Опасные развлечения привели к тому, что 62 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет получили во время прыжков различные травмы и ушибы. Некоторым детям совсем не повезло: у них был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.