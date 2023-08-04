СГК присоединила к системе теплоснабжения 45 новых объектов в Новосибирске

В этом году СГК подключила к теплоснабжению в 11 городах Сибири 129 объектов с суммарной нагрузкой 66 Гкал/ч. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Это на 30 объектов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что подрядчики СГК построили 20 км тепловых сетей (40% от годового плана). При этом, основной объем строительства выполняется в Новосибирске и Красноярске.

Новосибирск лидирует по подключениям. За первое полугодие к системе теплоснабжения в городе присоединены 45 новых объектов с общим объемом потребления 35 Гкал/ч. Это в три раза больше, чем в 2022 году.

На втором месте по объему нового потребления — Красноярск. Здесь к ТЭЦ подключены 20 объектов с общей нагрузкой 10 Гкал/ч (соответствует прошлому году). Далее — Кемерово: 8 Гкал/ч на 16 объектов — против 5 Гкал/ч для пяти объектов за первое полугодие 2022 года.

— После существенного роста заключенных договоров на подключение крупных социальных объектов в 2019-2021 годах по Кемерово показатели снизились до среднегодовых. В то же время ожидаем рост в связи с началом проекта по реновации географического центра города», — отмечает руководитель направления по техприсоединению в СГК Дмитрий Бражник.

Еще 23 объекта приходятся на Абаканскую агломерацию, в том числе 18 — непосредственно в Абакане. Они будут потреблять 3,3 Гкал/ч.

Всего до конца года к теплоснабжению планируется подключить порядка 440 объектов в сибирских городах, с общей нагрузкой на уровне 200 Гкал/ч.

Нагрузка на ТЭЦ растет

Наибольшую дополнительную нагрузку среди предприятий СГК в первом полугодии 2023 года получили Новосибирские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, Кемеровская ГРЭС и Барнаульская ТЭЦ-3.

— На эти пять станций приходится 38,5 Гкал/ч нового объема потребления — из общих 66 Гкал/ч, — говорится в сообщении.

Дмитрий Бражник констатирует, что в настоящее время отмечается небольшое снижение количества обращений застройщиков. Однако, добавил, что годовые показатели 2023-го во многом определит второе полугодие, когда строители сдают основные объемы жилья.

Структура подключений не меняется

Что касается структуры техприсоединений, она остается неизменной уже несколько лет подряд. Основной объем подключений (около 75%) приходится на жилые новостройки. В текущем году теплоснабжение в городах присутствия СГК получили порядка 25 тысяч жителей новостроек. Еще 10% подключений приходится на социальные объекты, а остальной объем — на общественные здания.

Из объектов, подключенных к теплоисточникам СГК, выделяются по объему потребления тепловой энергии шесть больших многоквартирных домов и жилых комплексов: четыре — в Новосибирске и два — Барнауле. Среди нежилых крупных объектов — станция метрополитена Спортивная в Новосибирске, а также музейный и театрально-образовательный комплекс в центральной части Кемерово.

В Красноярске тоже есть заметный социальный объект, который начал получать ресурс, хотя акт о подключении получил еще в 2021 году: заработала крупная поликлиника, способная принимать до 900 пациентов.

В Алтайском крае к системе теплоснабжения — пока для проведения отделочных работ — подключена школа в пригороде Барнаула, рассчитанная на 689 учеников.

Ранее редакция сообщала, что замену теплосети на Петухова завершат к середине сентября.