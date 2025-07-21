Директор новосибирской компании задолжал сотрудникам 320 миллионов рублей

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против директора компании, который задолжал сотрудникам более 320 миллионов рублей. Пострадали свыше 1 тысячи работников.

Бизнесмену предъявлено обвинения по трем статьям: невыплата заработной платы, уклонение от уплаты налогов и сокрытие денежных средств.

Следствие полагает, что ноября 2019 по сентябрь 2024 года руководитель не выплачивал зарплату более чем 1000 сотрудников. Он тратил деньги, предназначенные для оплаты труда, на другие цели. Кроме того, выявлено уклонение от уплаты налогов на сумму 21 миллион рублей и сокрытие дохода в 9 миллионов посредством посредников для платежей.

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что следствие арестовало имущество предприятия и обвиняемого на сумму 700 миллионов рублей. Часть долга бизнесмен уже погасил — 191 миллион рублей выплатил сотрудникам. Дело будет рассматривать Центральный районный суд.

Ранее редакция сообщала о том, что почти полтора миллиона рублей не доплатили медперсоналу больницы под Новосибирском. Прокурор Новосибирской области Александр Бучман взял ситуацию на личный контроль.