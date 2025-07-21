На Хилке в Новосибирске разогнали торговцев овощами и фруктами

Незаконная торговля иностранных граждан из дружественных стран который год вызывает недовольство у новосибирцев. По мнению горожан, она способствует развитию теневой экономики, ухудшает санитарные условия и часто осуществляется без официальной регистрации.

Сотрудники полиции, представители Русской общины и специалисты администрации Ленинского района провели очередной рейд по пресечению незаконной торговли на улице Хилокской в Новосибирске. Они обнаружили нелегальных продавцов арбузов, персиков и других летних продуктов, у которых не было разрешения на продажу товаров.

Участникам рейда напомнили, что торговля в этом месте запрещена. Они изъяли товар у нарушителей.

Жители Хилокской, которые уже добились сноса нелегальных построек, просят возбудить уголовные дела против мусорных полигонов «Гусинобродский» и «Левобережный». Концессионные соглашения для создания новых площадок в регионе до сих пор не выполняются.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов призвали восстать и превратить российскую столицу в «Москвабад». В роли провокатора выступил таджикский «активист».