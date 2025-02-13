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Почти полтора миллиона рублей не доплатили медперсоналу больницы под Новосибирском

  • 13/02/2025, 11:30
Почти полтора миллиона рублей не доплатили медперсоналу больницы под Новосибирском
Прокурор Новосибирской области Александр Бучман взял ситуацию на личный контроль

Серьезное нарушение трудового законодательства допустило руководство Ордынской центральной районной больницы. Младшему медперсоналу в общей сложности не доплатили более 1,3 миллионов рублей компенсационных надбавок. Отчаявшись дождаться честно заработанных денег, один из сотрудников районной больницы  обратился с такой жалобой в прокуратуру Новосибирской области.

По факту обращения прокурор Новосибирской области Александр Бучман совместно с главой регионального минздрава Ростиславом Заблоцким провели внеплановую проверку медучреждения. В результате было выявлено не только нарушение трудовых прав сотрудников, но и отсутствие необходимых медицинских компонентов, а также несоблюдение порядка оказания медицинской помощи. После этого Александр Бучман взял ситуацию в ЦРБ на личный контроль.

— Прокурор Ордынского района внес главному врачу ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» представление об устранении нарушений, — написано в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, в ноябре 2024 года в заксобрании региона обсуждался вопрос об остром дефиците медсестер в Новосибирской области.

В Новосибирске сотрудники, как государственных, так и частных компаний, все чаще жалуются на недоплаты и задолженности по зарплате. Так, в конце ноября прошлого года новосибирские следователи завели уголовное дело о невыплате заработной платы бывшим сотрудникам сети кофеен «Кузина». А в начале этого года не платили зарплату на протяжении трёх месяцев рабочим Линёвского домостроительного комбината в Искитиме. Помимо этого, в начале года коллектив муниципального предприятия в чановском районе Новосибирской области обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении их трудовых прав. Тогда в ходе проверки ведомство установило, что 20 работников организации не получили зарплату за октябрь 2024 и аванс за ноябрь 2024 года. Общая сумма долга превысила 1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 3 млн задолжал по зарплате домостроительный комбинат под Новосибирском.

Фото freepik.com,  автор: dcstudio

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Рубрики : Право&Порядок Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : медицина


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