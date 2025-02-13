Почти полтора миллиона рублей не доплатили медперсоналу больницы под Новосибирском

Серьезное нарушение трудового законодательства допустило руководство Ордынской центральной районной больницы. Младшему медперсоналу в общей сложности не доплатили более 1,3 миллионов рублей компенсационных надбавок. Отчаявшись дождаться честно заработанных денег, один из сотрудников районной больницы обратился с такой жалобой в прокуратуру Новосибирской области.

По факту обращения прокурор Новосибирской области Александр Бучман совместно с главой регионального минздрава Ростиславом Заблоцким провели внеплановую проверку медучреждения. В результате было выявлено не только нарушение трудовых прав сотрудников, но и отсутствие необходимых медицинских компонентов, а также несоблюдение порядка оказания медицинской помощи. После этого Александр Бучман взял ситуацию в ЦРБ на личный контроль.

— Прокурор Ордынского района внес главному врачу ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» представление об устранении нарушений, — написано в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, в ноябре 2024 года в заксобрании региона обсуждался вопрос об остром дефиците медсестер в Новосибирской области.

В Новосибирске сотрудники, как государственных, так и частных компаний, все чаще жалуются на недоплаты и задолженности по зарплате. Так, в конце ноября прошлого года новосибирские следователи завели уголовное дело о невыплате заработной платы бывшим сотрудникам сети кофеен «Кузина». А в начале этого года не платили зарплату на протяжении трёх месяцев рабочим Линёвского домостроительного комбината в Искитиме. Помимо этого, в начале года коллектив муниципального предприятия в чановском районе Новосибирской области обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении их трудовых прав. Тогда в ходе проверки ведомство установило, что 20 работников организации не получили зарплату за октябрь 2024 и аванс за ноябрь 2024 года. Общая сумма долга превысила 1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 3 млн задолжал по зарплате домостроительный комбинат под Новосибирском.