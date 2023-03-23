Директор «НСК-Инвест» Сергей Степанов остается под стражей

Суд оставил под стражей обвиняемого директора жилищно-строительного кооператива «НСК-Инвест» Сергея Степанова в совершении мошенничества при привлечении средств граждан — участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Добролюбова на сумму свыше 84 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

–В Новосибирском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба стороны защиты на постановление Центрального районного суда об избрании обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу, – говорится в сообщении пресс-службы.

С учетом мнения прокурора, возражавшего против удовлетворения жалобы, суд оставил без изменения решение районного суда.

Отметим, что строительство дома по ул. Добролюбова, 162/1 сначала вело ООО «НСК-Инвест», а затем ЖСК «НСК-Инвест».

Напомним, что СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по сообщению о хищении неустановленными лицами из числа руководства ЖСК «НСК-Инвест» денежных средств граждан — участников долевого строительства многоквартирного дома N 162/1 по улице Добролюбова в г.Новосибирске в размере не менее 84 млн. рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы прокурорской проверки, направленные 15 февраля 2023 в следственный орган.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен директор строительной организации, который подозревается в хищении денежных средств дольщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директору театра «Красный факел» Александру Кулябину продлили домашний арест.