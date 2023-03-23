Ректор Новосибирской консерватории покинула свой пост

Ректор Новосибирской консерватории им. Глинки Жанна Лавелина подписала заявление об увольнении. Об это сообщает ТАСС.

— Да, это правда. Я подписала приказ [об увольнении], ознакомилась, — цитирует информагентство ректора консерватории.

Более подробно комментировать ситуацию Лавелина отказалась. При этом в ТАСС отмечают, что незадолго до увольнения ректора консерваторию посещала замминистра культуры РФ Надежда Преподобная, однако детали встречи не раскрываются.

Следует отметить, что культурная отрасль Новосибирской области довольно насыщена в части скандалов и кадровых перестановок. Во-первых, профильное министерство почти год остаётся безголовым после ухода с поста Натальи Ярославцевой в мае прошлого года. Она перешла на должность директора Новосибирского института мониторинга и развития образования. В начале уже текущего года культурную сферу на образовательную сменил теперь уже бывший замминистра Григорий Милогулов. В настоящее время он является проректором театрального института по молодёжной политике и воспитательной деятельности.

Во-вторых, прошлый год периодически сотрясали скандалы вокруг руководителей новосибирских культурных учреждений. В начале 2022 года свои должности покинули главные режиссёры нескольких новосибирских театров — Тимофей Кулябин («Красный факел») и Алексей Крикливый («Глобус»). В конце года внимание к «Красному факелу» было опять приковано в связи с Кулябиным, на сей раз директором театра Александром Кулябиным. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Также в 2022 году поменялось руководство Первого театра, директором которого стал Михаил Дробышев, до этого работавший заведующим и преподавателем отделения социально-культурной деятельности Новосибирского колледжа культуры и искусств. Предыдущий директор учреждения Юлия Чурилова покинула должность в марте по инициативе регионального Минкульта.

В начале сентября главным дирижером и художественным руководителем Новосибирского академического симфонического оркестра назначен Димитрис Ботинис. ранее этот пост занимал Томас Зандерлинг (с 2017 года). Он ушел по собственному решению в феврале 2022 года.

В середине сентября свой пост покинул директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов, занимавший его более 13 лет. В настоящее время обязанности директора учреждения исполняет Юлия Шуклина.

Ранее редакция сообщала о последних кадровых изменениях в области спорта.