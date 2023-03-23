Суд продлил арест Олегу Митволю по делу о хищении при строительстве метро в Красноярске

Центральный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

— Центральный районный суд города Красноярска продлил меру пресечения Олегу Митволю в виде заключения под стражу до 24 мая 2023 года включительно, — говорится в сообщении.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро в краевом центре. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта. В декабре 2019 года экс-заместитель главы Росприроднадзора, председатель совета директоров «КрасноярскТИСИза» Митволь заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект возвращен на доработку.

В 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере арестовали бывшего замглавы Росприроднадзора, председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя.

Как сообщал ТАСС с источником в силовых структурах, Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее был арестован бывший руководитель краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров.

В начале февраля Митволя доставили в больницу ГУ ФСИН по Красноярскому краю. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что он был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы. Строить его начали в 1995 году и перестали — в 2009 году. В 2018 году после поддержки со стороны президента РФ предложения губернатора края Александра Усса о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 млрд рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена.

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