Директор ООО «Термо-транс» оштрафован за невыплату зарплаты работникам предприятия

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России окончено производством уголовное дело в отношении директора ООО «Термо-транс», обвиняемого в полной невыплате заработной платы работникам предприятия, то есть по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской обалсти.

Предварительным следствием установлено, что в период с апреля 2017 года по октябрь 2017 года руководством ООО «Термо-транс», полностью не выплачивалась заработная плата работникам данного предприятия, в результате чего общая задолженность составила 250 000 рублей.

— При этом в указанный период времени ООО «Термо-транс», обладало финансовой возможностью для погашения задолженности перед работниками по заработной плате. Несмотря на это, руководство ООО «Термо-транс», в нарушении установленного порядка выплат, использовало денежные средства на иные цели, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал себя виновным и полностью возместил причиненный ущерб.

Ходатайство следователя о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа Заельцовским районным судом рассмотрено и удовлетворено, судом уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращено, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей.

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