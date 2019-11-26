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Минстрой области объявил тендер на 3,5 млрд рублей

Еще одного подрядчика для строительства многофункциональной арены планируется выбрать в середине декабря.
  • 26/11/2019, 11:37
Автор: Юлия Данилова
ЛДС
Новые торги ориентированы на привлечение подрядчика для проведения пусконаладочных и отделочных работ.

Министерство строительства Новосибирской области объявило новый конкурс по выбору подрядчика на строительство «Многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Стартовая цена — 3,5 млрд рублей. Итоги планируется подвести 11 декабря.

Сроки строительства объектов для ЛДС пришлось неоднократно переносить

— Это вторая часть конкурса по строительству многофункциональной ледовой арены. Общая сметная стоимость объекта была разбита на два этапа. Первый отторговали в июне, второй объявили сейчас, — пояснил InfoPro54 министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. — В соответствии с бюджетным процессом целиком мы сразу отторговать объект не могли, так как не все деньги были сбалансированы — федерации и области. Как только сбалансировались, мы объявили второй этап.

Новые торги, по его словам, ориентированы на привлечение подрядчика для проведения пусконаладочных и отделочных работ. К их выполнению победитель торгов будет обязан приступить 1 марта 2020 года, а завершить их — до 31 августа 2022 года. Гарантийный срок на выполняемые по контракту работы составляет 5 лет с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Как отмечается в конкурсной документации, источником финансирования являются средства областного и федерального бюджетов. На 2020 год из облбюджета на объект будут направлены 889 млн рублей, в 2021-м — 1,1 и 1,9 млрд, в 2022-м — 1,5 млрд рублей. Из федерального бюджета в 2021 году финансирование составит почти 7 млрд рублей. При снижении цены контракта объемы ассигнований будут скорректированы пропорционально размеру снижения цены контракта.

— Общая стоимость объекта — более 10,2 млрд рублей. Вся эта сумма сейчас сбалансирована в областном и федеральном бюджетах. Разбита на трехлетку. В сентябре 2022 года мы должны запустить объект в эксплуатацию, — говорит Иван Шмидт.

В рамках исполнения второго контракта предусмотрен авансовый платеж в размере 20% от цены контракта. Деньги заказчик обязан перечислять подрядчику до конца февраля 2020 года. Размер обеспечения исполнения контракта — 20% начальной цены (702 млн рублей).

Московская компания «Элинальфа» построит ЛДС в Новосибирске

Напомним, в мае 2019 года прошли торги на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, ООО «Элинальфа» (Москва) стало единственным участником тендера. Его заявка была признана соответствующей всем требованиям. Начальная стоимость контракта составляла 5,76 млрд рублей. Источник финансирования — средства бюджета Новосибирской области и федеральный бюджет. Согласно документации торгов срок окончания выполнения работ — до 15 декабря 2021 года. В августе стало известно, что «Элинальфа» привлекла к строительству арены кемеровский холдинг «Сибирский Деловой Союз» (СДС). Проведение в Новосибирске Молодежного чемпионат мира по хоккею намечено на начало 2023 года.

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