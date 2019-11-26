Минстрой области объявил тендер на 3,5 млрд рублей

Министерство строительства Новосибирской области объявило новый конкурс по выбору подрядчика на строительство «Многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Стартовая цена — 3,5 млрд рублей. Итоги планируется подвести 11 декабря.

Новые торги, по его словам, ориентированы на привлечение подрядчика для проведения пусконаладочных и отделочных работ. К их выполнению победитель торгов будет обязан приступить 1 марта 2020 года, а завершить их — до 31 августа 2022 года. Гарантийный срок на выполняемые по контракту работы составляет 5 лет с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Как отмечается в конкурсной документации, источником финансирования являются средства областного и федерального бюджетов. На 2020 год из облбюджета на объект будут направлены 889 млн рублей, в 2021-м — 1,1 и 1,9 млрд, в 2022-м — 1,5 млрд рублей. Из федерального бюджета в 2021 году финансирование составит почти 7 млрд рублей. При снижении цены контракта объемы ассигнований будут скорректированы пропорционально размеру снижения цены контракта.

— Общая стоимость объекта — более 10,2 млрд рублей. Вся эта сумма сейчас сбалансирована в областном и федеральном бюджетах. Разбита на трехлетку. В сентябре 2022 года мы должны запустить объект в эксплуатацию, — говорит Иван Шмидт.

В рамках исполнения второго контракта предусмотрен авансовый платеж в размере 20% от цены контракта. Деньги заказчик обязан перечислять подрядчику до конца февраля 2020 года. Размер обеспечения исполнения контракта — 20% начальной цены (702 млн рублей).

ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске

Напомним, в мае 2019 года прошли торги на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Многофункциональная ледовая арена по». Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, ООО «Элинальфа» (Москва) стало единственным участником тендера. Его заявка была признана соответствующей всем требованиям. Начальная стоимость контракта составляла 5,76 млрд рублей. Источник финансирования — средства бюджета Новосибирской области и федеральный бюджет. Согласно документации торгов срок окончания выполнения работ — до 15 декабря 2021 года. В августе стало известно, что «Элинальфа» привлекла к строительству арены кемеровский холдинг «Сибирский Деловой Союз» (СДС). Проведение в Новосибирске Молодежного чемпионат мира по хоккею намечено на начало 2023 года.

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