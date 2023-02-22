Директор похоронного агентства рассказала, где берут данные об умерших новосибирцах «черные агенты»

Директор филиала МУП Похоронный дом «ИМИ» раскрыла, где черные ритуальные агенты получают данные об умерших новосибирцах. Об этом сообщает внешняя пресс-служба муниципального предприятия. Судя по сообщению, руководитель филиала Оксана Никонова в феврале потеряла отца. Женщина сообщила о смерти родственника врачам и полиции, а уже через шесть минут ей начали звонить ритуальные агенты из разных фирм города, предлагая организовать похороны.

— Мой знакомый, представляясь адвокатом, обзвонил все ритуальные агентства, откуда поступали звонки, чтобы понять откуда у них конфиденциальная информация, — рассказала Оксана Никонова.

После звонка первому ритуальному агенту стало известно, что конфиденциальную информацию он получил из Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).

Второй агент рассказал, что представляет похоронную компанию, которая располагается всего в 1,5 км от бюро СМЭ, и номер дочери умершего узнал в регистратуре судмедэкспертизы. Однако после добавил, что «просто случайно услышал в регистратуре».

После того, как «черный похоронный агент» узнал, что «адвокат» намерен обратиться в полицию, то заявил, что это бесполезное занятие:

В МУП «Похоронный дом ИМИ» отметили, что такие ситуации возникают довольно часто. Для борьбы с черными похоронными агентствами на предприятии работает круглосуточная ритуальная справочная служба.

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