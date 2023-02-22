Психиатрическая больница возместит вред природе

Психиатрическая больница №3 привлечена к административной ответственности, медучреждению предстоит возместить ущерб природе в результате слива канализационных стоков в реку Нарнисту на территории Дзержинского района Новосибирска. Об этом министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил в своём телеграмм-канале.

— Несколько месяцев сотрудники министерства проводили выездные обследования территории и проверяли юрлица, чтобы выяснить причину загрязнения реки Нарниста, — рассказывает Евгений Шестернин. — Анализ показал, что воду загрязняли канализационные стоки третьей психиатрической больницы. Коммунальные отходы стекали без очистки в реку. Все понимают, какие вещества из больницы растворялись в реке.

Стоит напомнить, что проблема несанкционированных сбросов в водоёмы Новосибирской области периодически поднимается общественниками и политиками. Среди «пострадавших» от противозаконных сливов ранее уже назывались реки Верх-Тула, Бердь, Плющиха и другие. В качестве источников стоков фигурировали исправительные учреждения, машины ассенизаторских служб, производственные площадки.

— Предлагаю самый простой способ решения проблемы, — комментировал новосибирский общественник Алексей Носов ещё в апреле 2021 года. — Сейчас в рабочей группе по экологии горсовета Новосибирска появился модный термин — «тампонирование». Но в этом случае нужно не тампонировать, а бетонировать, залить трубу бетоном. Когда коричневая жижа польется не в реку, а в подвал предприятия, которое ее выливает, сразу найдется хозяин.

В прошлом году в мэрии Новосибирска составили реестр мест слива неочищенных стоков в малые реки, расположенные на территории города. Тогда же озвучивались планы финансирования создания системы водоотведения по региональной программе.

Одновременно МУП «Горводоканал» дано поручение обозначить точки приема сточных вод и примерные диаметры труб, чтобы иметь понимание о размерах финансирования.

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