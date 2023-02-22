AliExpress может закрыть свой последний крупный склад в России

Маркетплейс AliExpress рассматривает возможность отказа от аренды 55 тыс. кв. м в комплексе «PLT Чехов», который расположен на Симферопольском шоссе в Подмосковье, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, компания уже освободила часть площадей. Остальные до сих пор сдаются в субаренду.

Один из собеседников допустил, что маркетплейс оставит для собственного использования в Чехове около 5000–10 000 кв. м.

Представитель AliExpress и в логистическом операторе Professional Logistics Technologies (PLT), в свою очередь, информацию не прокомментировали.

«AliExpress Россия» — совместное предприятие VK, USM International, китайской Alibaba Group и Российского фонда прямых инвестиций. Маркетплейс работает отдельно от глобальной AliExpress (она подконтрольна Alibaba Group).

Ранее редакция сообщала, что Ozon будет платить за открытие новых пунктов выдачи заказов.

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