Директор школы под Новосибирском вместе с мамой придумал сотрудника-невидимку

Аферу в школе в селе Каменка помогли раскрыть, уставшие от наглости директора, реальные работники. Они пожаловались прокурору на личном приеме, что руководитель ворует деньги. Схема оказалась вполне литературной, по мотивам произведения Гоголя «Мертвые души».

― По версии следствия, с июля 2023 года по март 2024 года директор оформил фиктивное трудоустройство сотрудника по подложным документам. Он и его мать, которая занимает должность завхоза в школе, присвоили зарплату несуществующего специалиста. Ущерб составил более 200 тысяч рублей, ― прокомментировали в прокуратуре региона.

В отношении директора и заведующей хозяйством школы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере».

Кроме того, в ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм, а также требований к антитеррористической защищенности объекта.

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