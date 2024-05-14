Количество предприятий-участников СиббиоНОЦ выросло в два раза за год

Губернатор Андрей Травников провёл заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр». Проекты участников СиббиоНОЦ помогают решать актуальные задачи в сфере науки, медицины, АПК и других областях.

За прошедший год количество участников СиббиоНОЦ приросло за счет организаций реального сектора экономики – с 31 до 72 предприятий.

Участники совета рассмотрели реализацию нескольких проектов СиббиоНОЦ в области медицины, аграрного производства, в научной сфере.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» создан в ноябре 2020 г. распоряжением Правительства региона с целью обеспечения научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий.