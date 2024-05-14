На Бердском шоссе водителей поразил эффектный коммунальный фонтан

На Бердском шоссе в Новосибирске произошла коммунальная авария. Об этом сообщил паблик в ВКонтакте «АСТ-54».
По информации источника, прорыв трубы произошёл на участке между улицей Русская и Университетским проспектом. Вода бьёт фонтаном из-под земли, поднимаясь на несколько метров в воздух. На дороге образовались большие лужи.
— Прорыв трубы с эффектным выбросом воды в небо, — отметил автор поста.
Очевидцы отмечают, что зрелище оказалось красивым и даже завораживающим.
Ранее редакция сообщала о том, что началось подтопление садовых участков в Первомайском районе Новосибирска.
Источник фото: Telegram-канал АСТ-54 Black
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