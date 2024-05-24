Директора Дворца культуры в Новосибирске задержали по подозрению во взятке

Культурная жизнь Новосибирска отметилась криминальными событиями.
Накануне во Дворце культуры железнодорожников произошли задержания и обыски двух руководителей. Их подозревают во взятках.
― В рамках реализации оперативной информации сотрудников ОЭБиПК линейного отдела МВД России на станции Инская во взаимодействии с коллегами из Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения 38 и 35-летней руководителями дворца культуры города Новосибирска, ― прокомментировала официальный представитель УТ МВД по СФО Анна Щербакова.
Оперативные сотрудники установили, что директор организации и руководитель отдела маркетинга, используя служебное положение, намеренно при обращении к ним арендаторов лоббировали интересы исключительно одной коммерческой организации, оказывающей услуги при проведении банкетных мероприятий. Взамен на общее покровительство и создание наиболее благоприятных условий для компании женщины получили денежное вознаграждение в сумме не менее 500 тысяч рублей.
Во время обысков силовики также нашли алкоголь, который продавали во Дворце без необходимых разрешений.
По месту жительства подозреваемых были обнаружены вещественные доказательства, имеющие отношение к делу.
В настоящее время восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в отношении директора и начальника отдела маркетинга возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В ближайшее время суд изберет для задержанных меру пресечения.
По информации на официальном сайте Дворца культуры, директором культурного учреждения является Елена Марченко. В интервью, опубликованном сразу после ее назначения, женщина обозначила основные направления своей работы.
― Напутствие вышестоящего руководства в мой адрес было кратким, но ёмким: «Сохранить и приумножить!» На этом я и строила свою деятельность, стараясь охватить вниманием ключевые направления работы ДКЖ, ― говорится в материале.
Теперь по действующему законодательству Марченко грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
Источник фото: УТ МВД по СФО/с официального сайта ДКЖ.
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