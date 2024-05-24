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Уход с рынка мини-квартир скажется на стоимости квадратного метра в Новосибирске

  • 24/05/2024, 09:20
Автор: Юлия Данилова
Уход с рынка мини-квартир скажется на стоимости квадратного метра в Новосибирске
Сейчас на долю лотов площадью до 28 кв. м приходятся 12% новостроек Новосибирска.

По данным экспертов «Циан.Аналитики», на рынке новостроек Новосибирска квартиры и студии площадью до 28 кв.м составляют 12% рынка. В Барнауле и Красноярске на долю таких квартир приходятся 5%, в Кемерове и Иркутске — 2%, в Томске — 04%, в Омске — 0,3%. В Новокузнецке в экспозиции нет лотов такой площади.

Для сравнения: в Санкт-Петербурге на долю малогабаритных квартир приходятся 25% новостроек, в Москве — 16%.

На студии и однокомнатные квартиры приходятся почти 65% продаж в новостройках Новосибирска

На студии и однокомнатные квартиры приходятся почти 65% продаж в новостройках Новосибирска

При этом эксперты «Циан.Аналитики» констатировали, что доля лотов площадью до 28 кв. м в Новосибирске за 5 лет увеличилась, но незначительно, а последние 2 года не меняется и держится на уровне 10-12%. Наиболее заметно количество таких квартир в городе увеличивалось летом 2022 года, а затем в сентябре 2023-го. Для сравнения: весной 2023 года на рынке новостроек Сочи доля малогабаритных объектов доходила до 50%.

Как отмечают эксперты «Циан.Аналитики», возможный запрет компактных квартир не должен оказать серьезного влияния на уровень цен в большинстве городов, так как направлен на небольшую часть рынка и растянут во времени.

Эксперты также отметили, что самые маленькие лоты в большинстве локаций имеют более высокую цену за квадратный метр. Например, в Новосибирске цена «квадрата» в малогабаритных квартирах на 14% выше, чем в среднем по рынку. В Иркутске разница составляет 40%, в Томске — 38%, в Кемерове — 30%, в Омске — 25%, в Барнауле — 14%. Только в Красноярске цена «квадрата» на 7% меньше, чем в среднем по рынку.

Возможный уход с рынка малогабаритных объектов может замедлить рост средних цен квадратного метра, не исключают в «Циан.Аналитике».

— Целевой аудиторией квартир и студий площадью до 28 кв. м чаще всего являются инвесторы (те, кто решили сохранить свои сбережения «в бетоне»), а также покупатели своей первой квартиры (которые хотят иметь собственную жилплощадь, но пока что не располагают достаточными средствами для покупки более просторного жилья), — комментирует Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитики». — Для инвесторов запрет компактных студий не станет чем-то критичным — для них доплатить стоимость 3-4 кв. м, как правило, реализуемая задача. Для тех же, кто покупает такое жилье для себя, это решение может быть достаточно болезненным. Часть несостоявшихся покупателей выйдут на рынок аренды.

По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, запрет строительства маленьких квартир усилит квартирное неравенство: малообеспеченные люди, которые смогли бы сделать «квартирную карьеру» переезжая из маленькой квартиры в большую будут вынуждены всегда арендовать квартиры у более обеспеченных. С другой стороны власти могу стимулировать строительство и покупку квартир большей площади, отменяя льготную ипотеку на микростудии и увеличивая скидку по проценту на многокомнатные.

По данным Николаева, сейчас в Новосибирске разница в цене квадратного метра между студиями до 28 квадратных метров и многокомнатными квартирами составляет 35- 40%.

— Сравним цены на новостройки в Заельцовском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска. 18 мая в продаже было 3488 квартир в новостройках, из них:  278 площадью до 28 квадратных метров средняя цена 224,5 тысячи рублей за квадрат. 482 квартиры площадью от 70 до 90 кв. метров, со средней ценой квадратного метра — 159, 6 тысячи рублей. Разница 40,7%, — констатирует эксперт.

Ранее эксперты One Company сообщали, что в Новосибирской области с начала года цены на новостройки выросли на 4,65%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках за месяц в городе выросла со 130 до 132 тысяч рублей. Однако цена квартир снизилась — с 6,44 до 6,33 млн рублей. Эксперты компании объясняют это ростом спроса на функциональные планировки.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, как на новосибирском рынке скажется запрет на строительство малогабаритных квартир.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : студии новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска


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