Интересные места в Новосибирске туристам подскажет бесплатный электронный гид

Цифровая экосистема МТС представила бесплатный электронный гид по Новосибирской области. Гости региона, прибыв на место, будут получать приветственное сообщение со ссылкой на этот путеводитель.
В гиде представлены не только известные места, такие как Театр оперы и балета и Михайловская набережная, но и уникальные маршруты и развлечения: рафтинг по реке Бердь, посещение шоколадной фабрики Бриля и экскурсия в музей архитектуры и истории под открытым небом. Разработчики путеводителя рекомендуют посмотреть на знаменитое озеро Карачи, прокатиться на детской железной дороге и совершить речную прогулку, чтобы увидеть Новосибирск с необычного ракурса. По словам гидов, особенно привлекателен город в ночное время, когда освещение напоминает Чикаго.
Помимо экскурсий и развлечений, гид познакомит с местной кухней, сообщит, чем отличаются сибирские пельмени и где их отведать, а также секрет приготовления окрошки по-сибирски. В путеводителе также можно найти хорошие места для завтрака.
— Новосибирск входит в десятку городов с выгодным весенним отдыхом. В майские праздники ожидается рост турпотока. Наш гид поможет новичкам спланировать маршрут, а опытным путешественникам – открыть новые места, — говорит Алексей Пахомов, директор МТС.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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