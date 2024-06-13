Директора лесхоза оштрафовали за продажу дорогих дров в Новосибирской области

Директора Усть-Таркского лесхоза в Новосибирской области оштрафовали за продажу дров населению района по завышенным ценам.
Один из покупателей пожаловался на дорогие дрова в прокуратуру.
— В результате проверки установлено, что лесхоз осуществлял реализацию дров населению по ценам, в три раза превышающим, установленные Департаментом по тарифам Новосибирской области, за 1 кубометр, — рассказали в надзорном ведомстве региона.
За нарушение порядка ценообразования директору лесхоза вынесли штраф.
Прокуратура также обязала руководителя сделать перерасчет за проданные дрова и вернуть излишне выплаченные деньги покупателям.
Ранее редакция сообщала о том, что после вмешательства прокуратуры более 600 жителей получили перерасчет за услуги водоснабжения в Маслянинском районе Новосибирской области.
Источник фото: пресс-служба прокуратуры НСО
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