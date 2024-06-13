«Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки

Проект «Россия — миру» в онлайн и офлайн экспозициях представляет ретроспективу развития российской и советской науки, рассказывая о наиболее значимых достижениях, от Ломоносова до наших дней.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной. Проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Надеемся, что многие юные пытливые умы, воодушевившись подготовленными журналистами «АиФ» материалами, захотят связать свою жизнь с российской наукой»,—считает генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков. «Экспозиции пройдут в 12 городах, дополнив контент выставок «Россия — моя история. Сегодня, когда мы стремимся к технологическому суверенитету, нужно понимать, что без достижений науки он невозможен. А достижения будут, когда молодёжь начнёт стремиться к ним. Поэтому проект в первую очередь проект адресован ей», — говорит глава Ассоциации исторических парков «Моя история», член Общественной палаты России Иван Есин.

«История страны была бы невозможна без трудов ученых. Особенно приятно, что экспозиция открывается в Новосибирске, который является одним из крупнейших федеральных научных центров», — отмечает директор Исторического парка «Россия моя история» в Новосибирске, кандидат исторических наук Алексей Ронин.

«Россия – миру!» – ответ на запрос сегодняшнего дня. Россия восстанавливает позиции на мировой арене, есть много всего, что Россия дала миру, о чем важно знать. Экспозиция доступно рассказывает о достижениях в науке», — подчеркивает федеральный инспектор по Новосибирской области аппарата полномочного представителя Президента России в СФО Илья Чернышев.

«Мы возвращаемся к пониманию, что мы – великая цивилизация, у нас есть огромный вклад в развитие мировой культуры и науки. Эта выставка – еще один шаг к тому, чтобы вспомнить, чем нужно гордиться», — говорит заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.

Проект будет формировать у молодежи интерес к науке. «Даже если у ребенка не возникнет желания стать изобретателем, проект поможет по-новому взглянуть на привычные вещи», — отметил директор новосибирского Городского центра цифровой трансформации Роман Сюзяев,

Проект «Россия — миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Возраст: 12+